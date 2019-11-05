Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в «Мебель-Комфорт»

Ваша крошка хочет новую кроватку? Мы поможем исполнить ее мечту!
«Мебель-Комфорт» предлагает отличные детские диваны-кровати, которые оценит каждая девочка. Удобство, функциональность, стильный внешний вид и отличное качество материалов, все это детская мебель от торгово-производственной фирмы «Мебель-Комфорт».
И пусть ваша девочка видит самые яркие и красочные сны в кроватке нашего производства!
«Мебель-Комфорт» это не только диваны, но еще и:
— Кухни на заказ
— Стеновые панели с фотопечатью
— Обеденные зоны
— Шкафы-купе, двери-купе на заказ
— Мягкая мебель в наличии и под заказ
г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж
Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.
Телефон: 8-913-010-67-08
Источник: Раздел торгово-производственной фирмы «Мебель-комфорт» на сайте весь Бердск