Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в «Мебель-Комфорт»

Удобство, функциональность, стильный внешний вид и отличное качество материалов, все это детская мебель от торгово-производственной фирмы «Мебель-Комфорт».

Стильные детские кровати в «Мебель-комфорт»

Ваша крошка хочет новую кроватку? Мы поможем исполнить ее мечту!

«Мебель-Комфорт» предлагает отличные детские диваны-кровати, которые оценит каждая девочка. Удобство, функциональность, стильный внешний вид и отличное качество материалов, все это детская мебель от торгово-производственной фирмы «Мебель-Комфорт».

И пусть ваша девочка видит самые яркие и красочные сны в кроватке нашего производства!

«Мебель-Комфорт» предлагает отличные детские диваны-кровати

«Мебель-Комфорт» это не только диваны, но еще и:

— Кухни на заказ

— Стеновые панели с фотопечатью

— Обеденные зоны

— Шкафы-купе, двери-купе на заказ

— Мягкая мебель в наличии и под заказ

г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.

Телефон: 8-913-010-67-08

Источник: Раздел торгово-производственной фирмы «Мебель-комфорт» на сайте весь Бердск