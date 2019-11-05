Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

В большинстве случаев пациенты связывают кашель с простудой или аллергией и не выражают особого беспокойства

Эти признаки рака часто кажутся безвредными, и потому многие больные не воспринимают их достаточно серьезно. Немецкие медики назвали такие симптомы на портале Focus Online.

Специалисты констатируют, что симптомы рака являются «чрезвычайно разнообразными». Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Кашель. В большинстве случаев пациенты связывают кашель с простудой или аллергией и не выражают особого беспокойства, заметила специалист Центра профилактики рака Тереза Варфоломей.

«В основном, кашель не означает наличие рака. Но длительный кашель должен быть исследован, чтобы исключить рак легких », — сказала Тереза Варфоломей из Центра профилактики рака.

По словам эксперта, кашель или охриплость, которые не проходят дольше двух недель, а также не проходят после приема лекарственных препаратов, — это серьезная причина пройти обследование у врача.

Изжога. Она может возникать из-за много причин: например, из-за сильного стресса, слишком жирных и сладких блюд. Если изжога проявляется лишь изредка, то повода для беспокойства нет. В остальных случаях стоит помнить о том, что изжога может быть признаком рака горла и пищевода.

Кожный зуд. Немецкие специалисты отмечают, что опасность, исходящая от возникающих на коже пигментных пятен и родимых пятен, часто недооценивается. Между тем, пятна могут перерастать в злокачественную меланому. Признаки данного процесса: зуд или жжение в соответствующий момент времени. Если человек замечает такие симптомы, ему следует обязательно посетить дерматолога.

Кровь в кале. Появление крови в кале может иметь много причин, и большинство из них – безвредны (основными называются геморрой или незначительные разрывы слизистой оболочки). Но в возрасте, начиная с 50 лет, любой эпизод появления крови в каловых массах должен заставить человека записаться на прием к врачу, дали совет эксперты.

Опухшие лимфатические узлы. Увеличенные лимфоузлы, которые не болят, — это возможный признак рака лимфатических узлов. Такое предположение может быть верным, если этот безболезненный отек сохраняется длительное время и не уменьшается. Медицинское обследование в такой ситуации должно быть обязательным.

Источник: medikforum.ru