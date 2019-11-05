05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд

10:20 05.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд
В большинстве случаев пациенты связывают кашель с простудой или аллергией и не выражают особого беспокойства
Сюжет: Онкология
Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд

Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зудПостоянная боль в животе — признак рака поджелудочной железыЕщё 98 новостей

Эти признаки рака часто кажутся безвредными, и потому многие больные не воспринимают их достаточно серьезно. Немецкие медики назвали такие симптомы на портале Focus Online.

Специалисты констатируют, что симптомы рака являются «чрезвычайно разнообразными». Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Кашель. В большинстве случаев пациенты связывают кашель с простудой или аллергией и не выражают особого беспокойства, заметила специалист Центра профилактики рака Тереза Варфоломей.

«В основном, кашель не означает наличие рака. Но длительный кашель должен быть исследован, чтобы исключить рак легких », — сказала Тереза Варфоломей из Центра профилактики рака.
По словам эксперта, кашель или охриплость, которые не проходят дольше двух недель, а также не проходят после приема лекарственных препаратов, — это серьезная причина пройти обследование у врача.

Изжога. Она может возникать из-за много причин: например, из-за сильного стресса, слишком жирных и сладких блюд. Если изжога проявляется лишь изредка, то повода для беспокойства нет. В остальных случаях стоит помнить о том, что изжога может быть признаком рака горла и пищевода.

Кожный зуд. Немецкие специалисты отмечают, что опасность, исходящая от возникающих на коже пигментных пятен и родимых пятен, часто недооценивается. Между тем, пятна могут перерастать в злокачественную меланому. Признаки данного процесса: зуд или жжение в соответствующий момент времени. Если человек замечает такие симптомы, ему следует обязательно посетить дерматолога.

Кровь в кале. Появление крови в кале может иметь много причин, и большинство из них – безвредны (основными называются геморрой или незначительные разрывы слизистой оболочки). Но в возрасте, начиная с 50 лет, любой эпизод появления крови в каловых массах должен заставить человека записаться на прием к врачу, дали совет эксперты.

Опухшие лимфатические узлы. Увеличенные лимфоузлы, которые не болят, — это возможный признак рака лимфатических узлов. Такое предположение может быть верным, если этот безболезненный отек сохраняется длительное время и не уменьшается. Медицинское обследование в такой ситуации должно быть обязательным.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слушаете себя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Девять поводов обратиться к врачу
10:46 05-11-2019
Девять поводов обратиться к врачу
Какие продукты ухудшают и улучшают настроение?
10:46 05-11-2019
Какие продукты ухудшают и улучшают настроение?
Четвертого насильника-подростка женщины и убийцу 40-летнего мужчины задержали в Забайкалье
10:45 05-11-2019
Четвертого насильника-подростка женщины и убийцу 40-летнего мужчины задержали в Забайкалье
БердскCгорело пластиковое окно в общежитии на ул. Попова в Бердске
10:30 05-11-2019
Cгорело пластиковое окно в общежитии на ул. Попова в Бердске
Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд
10:20 05-11-2019
Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд
Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале
10:15 05-11-2019
Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
10:15 05-11-2019
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске
10:00 05-11-2019
Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске
БердскСМИ: Кресло главы Новосибирского района прочат и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову 3
09:45 05-11-2019
СМИ: Кресло главы Новосибирского района прочат и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову
Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в "Мебель-Комфорт"
09:39 05-11-2019
Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в