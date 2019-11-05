Вытащили из болота после ДТП на трассе Р-256 пенсионеров двое парней из Омска

10 октября за 100 км от Новосибирска пожилые люди, уходя от столкновения на авто, перевернулись в болото. Пенсионеры даже не успели узнать имена пришедших на подмогу.

Два молодых человека лет 30, не раздумывая, бросились в болото и вытащили их из перевернувшейся машины

«Отжав мокрую одежду и сняв с себя тину, уехали в сторону Омска» — девушка рассказала о парнях, которые спасли ее родных из слетевшей в болото машины. Она отмечает, что ее бабушка и дед даже не успели узнать имена пришедших на подмогу, и теперь пытается отыскать их, чтобы сказать спасибо еще раз через соцсети.

«Хочу, чтоб этот пост прочитали те, кто спас жизнь моим бабушке и дедушке», — написала Анастасия Желнина в группе «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что 10 октября на трассе Р254 Иртыш за 100 км от Новосибирска ее родственники, уходя от столкновения на авто, перевернулись в болото.

«Два молодых человека лет 30, не раздумывая, бросились в болото и вытащили их из перевернувшейся машины. Отжав свою мокрую одежду и сняв с себя тину, уехали в сторону Омска. Родственники даже не узнали их имена, а когда пришли в себя, их уже не было. Спасибо вам большое! Мы вам очень благодарны! Бабушка молится за ваше здоровье!» — добавляет автор поста.

В комментариях подписчики паблика похвалили парней за то, что не прошли мимо чужой беды, и за скромность.

«Есть еще нормальные люди! Не все потеряно товарищи! Даже в инете поста нет с селфи «Я СПАС СТАРИКОВ»!» — написал один из читателей.