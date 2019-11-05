05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске

10:00 05.11.2019 Фото: pixabay.com
0

В пути следования у дома № 100 по улице Выборной мужчина, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. Пассажир автомобиля в ДТП получила перелом ног.

Врезался в столб и погиб водитель Honda HR V в Новосибирске
Водитель погиб

4 ноября в 09.30 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Honda HR-V, двигался по улице Кирова в сторону улицы Выборной. В пути следования у дома № 100 по улице Выборной мужчина, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие – световую опору.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, пассажирка 1981 года рождения получила перелом ноги.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: МВД по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Девять поводов обратиться к врачу
10:46 05-11-2019
Девять поводов обратиться к врачу
Какие продукты ухудшают и улучшают настроение?
10:46 05-11-2019
Какие продукты ухудшают и улучшают настроение?
Четвертого насильника-подростка женщины и убийцу 40-летнего мужчины задержали в Забайкалье
10:45 05-11-2019
Четвертого насильника-подростка женщины и убийцу 40-летнего мужчины задержали в Забайкалье
БердскCгорело пластиковое окно в общежитии на ул. Попова в Бердске
10:30 05-11-2019
Cгорело пластиковое окно в общежитии на ул. Попова в Бердске
Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд
10:20 05-11-2019
Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд
Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале
10:15 05-11-2019
Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
10:15 05-11-2019
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске
10:00 05-11-2019
Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске
БердскСМИ: Кресло главы Новосибирского района прочат и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову 3
09:45 05-11-2019
СМИ: Кресло главы Новосибирского района прочат и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову
Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в "Мебель-Комфорт"
09:39 05-11-2019
Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в