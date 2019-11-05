Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске

В пути следования у дома № 100 по улице Выборной мужчина, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. Пассажир автомобиля в ДТП получила перелом ног.

Водитель погиб

4 ноября в 09.30 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Honda HR-V, двигался по улице Кирова в сторону улицы Выборной. В пути следования у дома № 100 по улице Выборной мужчина, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие – световую опору.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, пассажирка 1981 года рождения получила перелом ноги.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: МВД по НСО