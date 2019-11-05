Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале

На видео видно, что женщину давно не навещают родственники – выглядит она запущенно: не причесана и без пижамы. В многоместную палату заходит уборщица – она возмущена испачканным испражнениями полом.

В Миассе уборщица больницы помыла пациентке лицо половой тряпкой

В Миассе уборщица травматологического отделения местной больницы помыла пациентку половой тряпкой. Видео случившегося появилось в Telegram-канале «Плохие новости» 4 ноября и шокировало местных жителей.

На кадрах, которые мы не можем опубликовать по этическим причинам, пациентка больницы сидит нагишом на собственной кровати. Видно, что женщину давно не навещают родственники – выглядит она запущенно: не причесана и без пижамы. В многоместную палату заходит уборщица – она возмущена испачканным испражнениями полом. Женщина начинает отчитывать несчастную пациентку, заявляя ей, что та уже «заколебала, изгадила тут все», а затем уходит.

Спустя считанные минуты уборщица возвращается, чтобы совершить страшное. Окунув несколько раз половую тряпку в черную от грязи воду, она подходит к несчастной женщине и протирает ею лицо. Шокированная пациентка пытается протестовать, но уборщица настаивает – «лицо помыть надо».

Увиденное возмутило местных жителей. Сейчас миассцы пытаются выяснить личность женщины. В самой больнице на факт вопиющего беспредела пока не отреагировали.

Видео Телеканал 360



Источник: teleprogramma.pro