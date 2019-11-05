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Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале

10:15 05.11.2019 Фото: кадр видео
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На видео видно, что женщину давно не навещают родственники – выглядит она запущенно: не причесана и без пижамы. В многоместную палату заходит уборщица – она возмущена испачканным испражнениями полом.

Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале
В Миассе уборщица больницы помыла пациентке лицо половой тряпкой

В Миассе уборщица травматологического отделения местной больницы помыла пациентку половой тряпкой. Видео случившегося появилось в Telegram-канале «Плохие новости» 4 ноября и шокировало местных жителей.

На кадрах, которые мы не можем опубликовать по этическим причинам, пациентка больницы сидит нагишом на собственной кровати. Видно, что женщину давно не навещают родственники – выглядит она запущенно: не причесана и без пижамы. В многоместную палату заходит уборщица – она возмущена испачканным испражнениями полом. Женщина начинает отчитывать несчастную пациентку, заявляя ей, что та уже «заколебала, изгадила тут все», а затем уходит.

Спустя считанные минуты уборщица возвращается, чтобы совершить страшное. Окунув несколько раз половую тряпку в черную от грязи воду, она подходит к несчастной женщине и протирает ею лицо. Шокированная пациентка пытается протестовать, но уборщица настаивает – «лицо помыть надо».

Увиденное возмутило местных жителей. Сейчас миассцы пытаются выяснить личность женщины. В самой больнице на факт вопиющего беспредела пока не отреагировали.
Видео Телеканал 360

Источник: teleprogramma.pro

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