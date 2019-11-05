С выжившей в смертельном ДТП 6-летней девочкой перевернулась «скорая» по пути в больницу под Кировом

В Мурашинском районе произошло смертельное ДТП: легковой «Ниссан» влетел под КАМАЗ. В аварии погибли мама и папа малышки. Девочка выжила, но получила травмы. Ребенка с места ДТП везли в Киров на машине «скорой помощи».

«Скорая», в которой везли выжившую в смертельном ДТП девочку, перевернулась

6-летняя девочка, родители которой погибли в ДТП в Мурашинском районе, второй раз за несколько часов пострадала в аварии: в Кирове «скорая», где везли ребенка, перевернулась.

Напомним, сегодня, в 9 часов утра в Мурашинском районе произошло смертельное ДТП: легковой «Ниссан» влетел под КАМАЗ. В результате аварии на месте погибло два человека: 36-летний водитель «Ниссана» и его 28-летняя пассажирка. Вместе с ними в машине находилась 6-летняя девочка, которая выжила, но получила травмы. Ребенка с места ДТП везли в Киров на машине «скорой помощи».

Как стало известно, на въезде в Киров машина «скорой», в которой находилась девочка, перевернулась. Как сообщили очевидцы, в спецавтомобиль влетел черный «Форд Фьюжн». О состоянии ребенка, который уже дважды за несколько часов пострадал в двух ДТП, пока что ничего не известно.

Источник: newsler.ru