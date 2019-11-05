Дело против ФБК Навального и «дело 27 июля» считают справедливым треть россиян

Россияне считают, что обыски в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального и уголовные дела против его сотрудников объясняются реальной необходимостью защитить страну от зарубежного влияния и борьбой с отмыванием денег.

Почти треть россиян считает справедливыми дело против ФБК

Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к фигурантам уголовных дел против оппозиционеров, с результатами исследования ознакомилась газета «Ведомости», которая пишет, что почти треть россиян считают, что обыски в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального и уголовные дела против его сотрудников объясняются реальной необходимостью защитить страну от зарубежного влияния и борьбой с отмыванием денег.

18% респондентов заявили, что таким образом власти хотят подавить независимые антикоррупционные расследования. При этом к деятельности Навального положительно относятся 9% опрошенных, отрицательно — 25%, а 31% ничего о ней не знают или безразличны.

К фигурантам «дела 27 июля» опрошенные относятся с большей симпатией, пишет издание. По данным социологов, 57% считают, что дела возбуждаются, чтобы «устрашить оппозиционно настроенную общественность», а 34% верят в виновность организаторов и тех, кто сопротивлялся правоохранительным органам.

Об уголовных делах против участников акций протеста в Москве знают 30% россиян, столько же слышали о летних событиях и их последствиях, но не знают, в чем их суть. При этом лучше других информированы о «московском деле» жители столицы, а доля несогласных с официальными обвинениями в Москве выше, чем по России: 74% связывают его с устрашением оппозиции.

Напомним, 30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре столицы 27 июля. Несколько фигурантов уже приговорены к реальным тюремным срокам.

9 октября Минюст России заявил, что ФБК Навального внесен в реестр «иноагентов», затем — о том, что организация якобы получила транши из Испании и США. Блокировки и обыски уже прошли у более чем сотни сотрудников штабов Навального по всей стране.

Источник: znak.com