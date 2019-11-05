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Остались безнаказанными авторы оскорбительной надписи в адрес Владимира Путина на рампе в центре Бердска

15:45 05.11.2019, Алена Романцова Фото: предоставлено читателями "Курьер. Среда. Бердск"
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Надпись появилась в конце августа. Дело держал на контроле областной главк МВД. Бердские правоохранители завели административное дело, но после проверки отказали в его возбуждении. Виновные не найдены.

Остались безнаказанными авторы оскорбительной надписи в адрес Владимира Путина на рампе в центре Бердска
Хулиганы написали оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске

Закончилась проверка по факту оскорбительной надписи в адрес президента России Владимира Путина на рампе в Бердске. Полицейские приняли решение не заводить дело по административной статье. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области 5 ноября. Напомним, 29 августа краской на рампе после фамилии главы государства написали слово их трех букв около мэрии в Бердске.

— Полицией проведена поверка по результат которой вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, — рассказала дежурный офицер «Курьер. Среда. Бердск».

2 сентября розыск сделавших надпись на рампе взял на контроль областной главк МВД. Полиция Бердска возбудила дело по административному кодексу. Вскоре после этой ситуации ушла с поста начальник отдела по делам молодежи мэрии Бердска Татьяна Лильбок. Рампы находятся в ведомстве ОДМ. Она заявила, что надпись не имеет отношения к ее увольнению. 5 сентября отдел молодежи возглавила Евгения Шмидт.

На данный момент полиция рапортовала об окончании проверки и отказе в деле. За надпись никто не будет наказан.

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От редакции

Как вам итоги проверки?

Поросёнок Пётр, 05 ноября 2019 15:59
Вопиющее безобразие!!!! Это дело нельзя спускать на тормозах! Сперва эти экстремисты по заданию Запада, нашего Национального Лидера надписями оскорбляют, а потом что? Начнут честных выборов требовать? Достойных зарплат, пенсий, независимости судов и на митинги выходить? Или хуже того, против "Единой России" голосовать? Мы не позволим устроить майдан! Нужно непременно найти негодяев и выяснить, сколько им Госдеп за это заплатил.

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