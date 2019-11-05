Можно ли привлечь к ответственности избившего школьницу 1 сентября? Покажет экспертиза в Бердске

Мужчина отследил девушку после торжественной линейки и напал в подъезде дома. Отец девочки предоставил все данные полиции, и нападавший даже признался. Но дело не заведут, пока не определена степень тяжести побоев.

Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Продолжается проверка по факту нападения на школьницу 1 сентября в доме на ул Попова №37 Бердска. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь главного управления МВД по Новосибирской области 5 ноября. Напомним, после торжественной линейки школьница 17 лет возвращалась домой, когда в подъезде дома на нее напал мужчина. Он ударил ее несколько раз по голове. Родители услышали крик девочки и выбежали.

— Проверка по данному факту продолжается, — сказала дежурный офицер «Курьер. Среда. Бердск».

Отец школьницы Иван Почевалов догонял нападавшего, но тот скрылся из виду. Он рассказал, что лечение дочь закончила месяц назад, а документы полицейские отправили на судмедэкспертизу только на прошлой неделе. Напомним, подозреваемого в нападении нашел сам отец. Он взял видео с камер наблюдения на ближайшем магазине и предоставил в полицию. Он объявил розыск в социальной сети ВКонтакте, где ему написала свидетельница происшествия. По ее рассказу он отследил путь нападавшего, узнал его место работы и имя. Эти данные он также предоставил полицейским. Вскоре подозреваемый признался в содеянном.

— Все очень долго делается, приходилось регулярно звонить, — сказал Иван 5 ноября «Курьер. Среда. Бердск».

Теперь нужно ждать результатов экспертизы, по которой определят степень тяжести телесных повреждений у школьницы. Только после этого полицейские смогут решить, можно ли завести дело и по какой статье. Действительно ли, полицейские затягивают проверку, по просьбе «Курьер. Среда. Бердск» обещала проверить прокуратура Бердска. Читайте подробности в ближайшее время.