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Убийц экс-главы Киселевска задержали в Кемеровской области

16:00 05.11.2019 Фото: pixabay.com
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Один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства убитого, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка. Убитый чиновник защищался — рядом с ним обнаружен труп убийцы.

Убийц экс главы Киселевска задержали в Кемеровской области
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 КУ РФ (убийство, совершенное группой лиц)

По версии следствия, 31 октября текущего года на территории приусадебного участка частного жилого дома были обнаружены тела 59-летнего хозяина и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями, который в последствии опознан как ранее судимый 45-летний житель города Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта. В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы. На части предметов обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен.

Благодаря слаженной работе следователей, следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области в кратчайшие сроки были установлены и задержаны еще двое подозреваемых. Ими оказались 49- и 35-летний жители города Белово. По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка. По ходатайству следователя судом одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму задержанному вопрос об избрании меры пресечения будет решаться сегодня. После чего в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.

В ходе расследования данного преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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