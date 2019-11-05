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Отказываются платить за вывоз мусора 70% бизнесменов в России

15:30 05.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Для решения проблемы чиновники предлагают ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юрлицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с регоператорами».

Отказываются платить за вывоз мусора 70% бизнесменов в России
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Сюжет: Мусорная реформа
Отказываются платить за вывоз мусора 70% бизнесменов в России

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Неплатежи юрлиц за вывоз отходов составляют 65–70%, заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Он предложил ужесточить ответственность бизнеса, чтобы мусорным операторам было проще взыскивать деньги.
Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервьюРБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — отметил Буцаев.

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». По его словам, непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор, а платит за это население.
Одна из мер ужесточения ответственности, предложенная Буцаевым, — сделать автоматическим присоединение юридических лиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор».

«В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету [за вывоз мусора]. Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество» — указывает глава «Российского экологического оператора».

По словам Буцаева, стоит цель увеличить собираемость платежей за вывоз мусора до 90%. «Если говорить реально, достижение этого показателя отложится еще минимум на пять—восемь месяцев», — оговорился он.

Несмотря на неплатежи и предупреждения замглавы «Российского экологического оператора» Алексея Макрушина о том, что многие региональные мусорные компании находятся на грани банкротства, такой проблемы пока нет, уверяет Буцаев.

«У нас региональных операторов 200 с лишним. Как таковых банкротств не было, два [оператора] просто отказались от работы, — сказал он РБК. — Есть также регоператоры, которые работают, но испытывают определенные сложности, их больше. Но в любом случае уровень банкротств в отрасли пока даже не среднероссийский. Регоператоры заложили сложности в бизнес-планы».

Однако руководитель госкомпании признал, что из-за неплатежей у операторов есть «кассовые разрывы». «Они покрываются из разных источников, некоторые регионы ввели субсидии. Но так дальше продолжаться не может. Если проблема будет на второй и третий годы, это будет говорить о том, что экономическая модель не работает. Тогда придется ее дорабатывать», — добавил Буцаев.

Источник: РБК

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От редакции

Почему не платят?

123, 05 ноября 2019 15:45
Правильно не хотят. Раньше не платили, в лес вывозили. Ездишь вокруг нашего Бердска - сотни загаженных мест, куда свалили тот или иной мусор. Или же вывозили мусор на чем придется - въезд на свалку был открыт всем, сваливай что хочешь, даже не смотрят что привез. Хоть ядохимикаты сливай, вопросов не будет. А нынче объявили всем - вы платите, мы утилизируем и в перспективе утилизация будет раздельной.
Тут-то бизнесмены, которые отродясь не заботились о экологии и правильной утилизации мусора прямо побежали платить за вывоз мусора.
a.danilov, 05 ноября 2019 15:55
и, как "утилизируют" ядохимикаты нынче, не так как раньше?

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