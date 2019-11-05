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Детсад «Дельфин» на 220 мест откроют 6 ноября в Южном микрорайоне Бердска

15:29 05.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На торжественном открытии представители министерства образования вручат лицензию для детского учреждения.

Детсад «Дельфин» на 220 мест откроют 6 ноября в Южном микрорайоне Бердска
Детсад в микрорайоне Южном начали строить в 2018 году

Получено положительное заключение от надзорных органов на запуск второго корпуса детсада «Дельфин» в микрорайоне Южном Бердска. Торжественное открытие дошкольного учреждения пройдет 6 ноября в 11.00.

— Открытие данного дошкольного образовательного учреждения — это первый этап создания будущего образовательного центра в микрорайоне Южном. Создание которого диктует национальный проект образования, его задачи перед нами и, конечно, предусматривает в целом комплексное развитие микрорайона. Это и газификация, и строительство дорог, и пассажирские перевозки. Открытие в нашем городе такого детского учреждения, современного, оснащенного, на 220 мест — это событие не только для семей с детьми, но и для всего города, — пояснила на совещании чиновников 5 ноября начальник управления образования Жанна Тузова.

На открытии детсада представители министерства образования вручат лицензию сотрудникам второго корпуса «Дельфина».

По словам Тузовой, на прошлой неделе, в детскому саду прошло родительское собрание. 1 и 5 ноября дошколята знакомились со своим детсадом.

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