05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Неспецифические симптомы рака или когда нужно обратиться к врачу?

15:41 05.11.2019
0

Ежегодно количество раковых больных возрастает.

Неспецифические симптомы рака или когда нужно обратиться к врачу?

 Виной всему неправильное питание, вредные привычки, отсутствие спорта, частые стрессы. Кроме того, предрасположенность к раку передается по наследству. Именно поэтому каждый человек должен знать симптомы заболевания, чтобы своевременно обратиться к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на выздоровление.

Маточные кровотечения

У девушек и женщин до вступления в климакс ежемесячно происходят маточные кровотечения — это естественный и нормальный процесс. Другое дело, если кровотечения никак не связаны с менструальным циклом. Тогда нужно пройти обследование у гинеколога на предмет гинекологических заболеваний. Паниковать не стоит, так может проявлять себя не только рак, но и кисты, воспаления придатков, эндометриоз, аденомиоз. Если же самые худшие опасения подтвердятся, то назначается эффективная схема лечения, которая зависит от возраста пациентки. Например, лечение рака яичников в Германии у молодых девушек осуществляется таким образом, чтобы сохранить детородную функцию.

Хроническая усталость

Этот симптом встречается как у женщин, так и у мужчин. Поначалу, мало кто обращает на него внимание, ведь работающему человеку свойственно уставать. Однако разница состоит в том, что хроническая усталость не проходит даже после двухнедельного отпуска. Человек на постоянной основе испытывает мышечную слабость, сонливость, головокружения, у него плохое настроение. Стоит отметить, что рассматривать хроническую усталость как симптом рака стоит в комплексе с другими тревожными признаками.

Проблемы с мочеиспусканием

Под проблемами с мочеиспусканием подразумеваются такие симптомы:

  • учащенные позывы в туалет;

  • кровь и гной в моче;

  • чувство неполного опорожнения;

  • боли и рези в процессе мочеиспускания;

  • недержание;

  • слабый напор.

У мужчин так дает знать о себе рак предстательной железы. Однако, это может быть и симптомом рака мочевого пузыря.

Стоит отметить, что последний вид онкологии нередко диагностируется у детей. Чтобы повысить шансы ребенка на успешное выздоровление, лечение стоит осуществлять в Германии. Дело в том, что детская урология в Германии находится на высоком уровне развития. Вот здесь подробная информация.

Резкое снижение веса

Если человек не сидит на диете, не употребляет препараты, направленные на сжигание жировой прослойки, и не стал резко заниматься спортом, то снижение массы тела — это очень тревожный симптом. Так очень часто проявляет себя рак желудка и пищеварительных органов.

Почему же человек начинает стремительно худеть? Все дело в том, что организм тратит очень много энергии на борьбу со злокачественной опухолью. Да и сами раковые клетки потребляют энергии в два раза больше, чем здоровые, поскольку делятся очень активно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскО банде малолеток с отверткой в электричке «Новосибирск-Бердск» не сообщили вовремя полицейским
16:26 05-11-2019
О банде малолеток с отверткой в электричке «Новосибирск-Бердск» не сообщили вовремя полицейским
Объекты самовольного строительства внесут в единый реестр
16:24 05-11-2019
Объекты самовольного строительства внесут в единый реестр
Вернуть военную тайну предложили в России
16:15 05-11-2019
Вернуть военную тайну предложили в России
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA
16:14 05-11-2019
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA
Андрей Травников: портал Госуслуг вошел в жизнь почти 2 млн жителей Новосибирской области
16:04 05-11-2019
Андрей Травников: портал Госуслуг вошел в жизнь почти 2 млн жителей Новосибирской области
Убийц экс-главы Киселевска задержали в Кемеровской области
16:00 05-11-2019
Убийц экс-главы Киселевска задержали в Кемеровской области
Пусть убивают: Номер 102 опять не работает в Бердске! Куда звонить? 1
15:52 05-11-2019
Пусть убивают: Номер 102 опять не работает в Бердске! Куда звонить?
Какой русский не любит ходить в баньку?
15:49 05-11-2019
Какой русский не любит ходить в баньку?
БердскОстались безнаказанными авторы оскорбительной надписи в адрес Владимира Путина на рампе в центре Бердска 1
15:45 05-11-2019
Остались безнаказанными авторы оскорбительной надписи в адрес Владимира Путина на рампе в центре Бердска
Неспецифические симптомы рака или когда нужно обратиться к врачу?
15:41 05-11-2019
Неспецифические симптомы рака или когда нужно обратиться к врачу?