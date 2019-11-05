Неспецифические симптомы рака или когда нужно обратиться к врачу?

Виной всему неправильное питание, вредные привычки, отсутствие спорта, частые стрессы. Кроме того, предрасположенность к раку передается по наследству. Именно поэтому каждый человек должен знать симптомы заболевания, чтобы своевременно обратиться к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на выздоровление.

Маточные кровотечения

У девушек и женщин до вступления в климакс ежемесячно происходят маточные кровотечения — это естественный и нормальный процесс. Другое дело, если кровотечения никак не связаны с менструальным циклом. Тогда нужно пройти обследование у гинеколога на предмет гинекологических заболеваний. Паниковать не стоит, так может проявлять себя не только рак, но и кисты, воспаления придатков, эндометриоз, аденомиоз. Если же самые худшие опасения подтвердятся, то назначается эффективная схема лечения, которая зависит от возраста пациентки. Например, лечение рака яичников в Германии у молодых девушек осуществляется таким образом, чтобы сохранить детородную функцию.

Хроническая усталость

Этот симптом встречается как у женщин, так и у мужчин. Поначалу, мало кто обращает на него внимание, ведь работающему человеку свойственно уставать. Однако разница состоит в том, что хроническая усталость не проходит даже после двухнедельного отпуска. Человек на постоянной основе испытывает мышечную слабость, сонливость, головокружения, у него плохое настроение. Стоит отметить, что рассматривать хроническую усталость как симптом рака стоит в комплексе с другими тревожными признаками.

Проблемы с мочеиспусканием

Под проблемами с мочеиспусканием подразумеваются такие симптомы:

учащенные позывы в туалет;

кровь и гной в моче;

чувство неполного опорожнения;

боли и рези в процессе мочеиспускания;

недержание;

слабый напор.

У мужчин так дает знать о себе рак предстательной железы. Однако, это может быть и симптомом рака мочевого пузыря.

Стоит отметить, что последний вид онкологии нередко диагностируется у детей. Чтобы повысить шансы ребенка на успешное выздоровление, лечение стоит осуществлять в Германии. Дело в том, что детская урология в Германии находится на высоком уровне развития. Вот здесь подробная информация.

Резкое снижение веса

Если человек не сидит на диете, не употребляет препараты, направленные на сжигание жировой прослойки, и не стал резко заниматься спортом, то снижение массы тела — это очень тревожный симптом. Так очень часто проявляет себя рак желудка и пищеварительных органов.

Почему же человек начинает стремительно худеть? Все дело в том, что организм тратит очень много энергии на борьбу со злокачественной опухолью. Да и сами раковые клетки потребляют энергии в два раза больше, чем здоровые, поскольку делятся очень активно.