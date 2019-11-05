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Новый вид транспорта появится на автодорогах Бердска

3:43:2011/5/2019
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Гироскутеры, электросамокаты, моноколёса и сигвеи могут признать транспортными средствами.


Чтобы упорядочить передвижения на самом экономичном виде транспорта, поправки в Правила дорожного движения подготовило Министерство транспорта России. Поправки должны, по задумке авторов, исправить законодательный пробел. Новые средства передвижения в настоящее время в России находятся на самом пике популярности. Транспортом, правда, они пока не считаются и правил, регулирующих поездки на них, ещё нет, а вот печальная статистика происшествий с их участием уже имеются.


Чаще всего, как показывает статистика, страдают в этих случаях пешеходы. Некоторые виды электросамокатов могут развивать скорость до 50 километров в час, и пешеходы не всегда в состоянии в доли секунды оценить обстановку на пешеходной зоне или тротуаре и отреагировать.


Использование новых средств передвижения разработчики предлагают привязать к возрасту «наездника». Также планируется ограничить скорость передвижения на гироскутерах, электросамокатах, моноколёсах и других средствах до 20 километров в час в случае, когда они передвигаются по тротуару вместе с пешеходами либо по жилой зоне дворов. Для выезда на проезжую часть электросамокаты, как сообщила «Российская газета», должны быть оборудованы световозвращателями: красными сзади, белыми — спереди, оранжевыми или красными — с боковых сторон. Также спереди обязательна фара белого цвета, которую необходимо будет включать в тёмное время суток. Узаконивание нового вида транспорта, вероятнее всего, потребует и установки новых дорожных знаков.


Сроки вступления норм пока ещё не определены: общественное обсуждение поправок может закончиться, в лучшем случае, лишь к концу ноября.


Александра Бурковская, фото с сайта electric-wheels.ru


Источник: svidetel24.info

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