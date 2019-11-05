Какой русский не любит ходить в баньку?

Испокон веков баня считалась не только помещением, где можно очистить свое тело от загрязнений, но и местом для укрепления своего здоровья. Баня является отличным способом не только согреться в лютые морозы, но и расслабиться и укрепить иммунитет. Высокая температура, качественный березовый или хвойный веник и хорошая компания помогут справиться с различной степенью усталости и мелкими болезнями. Правильный подход к банным процедурам способствует тренировке иммунитета, улучшению обмена веществ и работы всех систем организма. Баня омолаживает, расслабляет и поднимает настроение.
А какая банька без лечебных средств и натуральных ароматов может быть? Правильно! Неполноценная. Дополнить свой поход в баню можно продукцией магазина «Вершки-Корешки». Натуральный состав, доступные цены и невероятные ароматы средств приятно удивят вас и по-настоящему укрепят здоровье. Большой ассортимент товаров позволит выбрать продукт на самый изысканный вкус и не оставит никого равнодушным.
А какая банька без лечебных средств и натуральных ароматов может быть? Правильно! Неполноценная. Дополнить свой поход в баню можно продукцией магазина «Вершки-Корешки». Натуральный состав, доступные цены и невероятные ароматы средств приятно удивят вас и по-настоящему укрепят здоровье. Большой ассортимент товаров позволит выбрать продукт на самый изысканный вкус и не оставит никого равнодушным.
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Для того чтобы прочувствовать дух бани с самого начала посещения и оздоровить свои дыхательные пути, обязательно стоит использовать эфирное масло, например, масло кипариса. Это довольно экономный вариант полезного средства, на одно посещение будет достаточно всего несколько капель.
«Эфирное масло Кипариса Abis organic» имеет приятный аромат хвои и отличается уникальным химическим составом. Кипарисовое масло уничтожает болезнетворные бактерии и микроорганизмы, оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние, укрепляет волосы и насыщает кожу питательными элементами. Данное масло успокаивает нервную систему, борется с бессонницей и избавляет от тревожных мыслей, что позволит получить максимальное расслабление во время сна. Кроме этого, оно оказывает благотворное влияние на кожу, успокаивая ее, снимая воспаления и раздражения, делает ее более эластичной и упругой.
«Фитоковрик для бани косметический» обогатит ваш организм витаминами и полезными веществами. В коврике между двумя слоями ткани находятся лекарственные растения. Нижний слой коврика не пропускает влагу, поэтому отвар растений, образуемый под воздействием влаги и температуры, остается в коврике и постоянно контактирует с телом. Коврик наполняет воздух целебными парами, служит средством личной гигиены, защищает от ожога и открывает новые возможности фитотерапии.
«Фитоковрик для бани косметический» обогатит ваш организм витаминами и полезными веществами. В коврике между двумя слоями ткани находятся лекарственные растения. Нижний слой коврика не пропускает влагу, поэтому отвар растений, образуемый под воздействием влаги и температуры, остается в коврике и постоянно контактирует с телом. Коврик наполняет воздух целебными парами, служит средством личной гигиены, защищает от ожога и открывает новые возможности фитотерапии.
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В сезон холодной погоды, когда болезнь может проявиться в любой момент, посещение бани с «Запаркой «Свободное дыхание» противопростудной для бань, саун и фитобочек» будет как раз кстати. Данная запарка применяется с целью профилактики и лечения простудных заболеваний. Она улучшает защитные силы организма и повышает сопротивляемость вирусам и инфекциям. Чабрец, который входит в состав запарки, выступает как отхаркивающее средство, способствует профилактике и лечению бронхолегочных заболеваний, помогает разжижать мокроту и выводить ее из бронхов. Фитозапарка – это отличный способ наполнить парную комнату удивительными по своей силе ароматами, укрепить иммунитет и насытить организм полезными элементами.
А закрепить поход в баню позволит «Травяной чай Abis organic вечерний». Вечерний чай успокаивает нервную систему, помогает расслабиться и восстановить силы после тяжелого дня. Кроме того, напиток укрепляет иммунитет, снимает головные боли и спазмы от переутомления, помогает нормализовать сон и в целом делает отдых более качественным. Он снимает повышенную нервную возбудимость и тревожность. Данный чай за счет пустырника действует как мягкий антидепрессант, эффективно восстанавливает душевные силы.
А закрепить поход в баню позволит «Травяной чай Abis organic вечерний». Вечерний чай успокаивает нервную систему, помогает расслабиться и восстановить силы после тяжелого дня. Кроме того, напиток укрепляет иммунитет, снимает головные боли и спазмы от переутомления, помогает нормализовать сон и в целом делает отдых более качественным. Он снимает повышенную нервную возбудимость и тревожность. Данный чай за счет пустырника действует как мягкий антидепрессант, эффективно восстанавливает душевные силы.
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ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru