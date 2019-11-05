Похоронили убитого в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии в Назрани

2 ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Ахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев(на фото- слева)

Похороны убитых в Москве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата прошли в понедельник в Назрани, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Ахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.

«Ибрагима Эльджаркиева и его брата похоронили сегодня в Назрани. В похоронах приняли участие родные, близкие и сослуживцы погибших братьев, а также руководители МВД по Ингушетии», — сказал собеседник агентства.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Источник: РИА Новости