05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Похоронили убитого в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии в Назрани

17:30 05.11.2019 Фото: МВД России по Республике Ингушетия
1

2 ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Ахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Похоронили убитого в Москве начальника центра Э по Ингушетии в Назрани
Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев(на фото- слева)

Похороны убитых в Москве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата прошли в понедельник в Назрани, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Ахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
«Ибрагима Эльджаркиева и его брата похоронили сегодня в Назрани. В похоронах приняли участие родные, близкие и сослуживцы погибших братьев, а также руководители МВД по Ингушетии», — сказал собеседник агентства.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему убили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ
21:00 05-11-2019
Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ
Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы
20:52 05-11-2019
Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
20:33 05-11-2019
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц 2
20:26 05-11-2019
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц
Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы
20:19 05-11-2019
Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы
Как построить хороший погреб?
20:17 05-11-2019
Как построить хороший погреб?
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера 1
20:10 05-11-2019
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера
Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость
20:04 05-11-2019
Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма 1
19:58 05-11-2019
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма
Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде "Бийск-Барнаул" пассажир
19:51 05-11-2019
Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде