Эх, прокатился: автомойщик угнал автомобиль клиента в Бердске и попал в ДТП

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Инцидент, как рассказывают в пресс-службе МВД региона, произошёл ночью 4 ноября. С территории автомойки на улице Ленина в Бердске неизвестный угнал автомобиль «Ниссан Жук».
63-летний хозяин иномарки сообщил о пропаже в полицию. Сумма ущерба составила свыше 700 тысяч рублей.
— Подозреваемый в угоне был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий, — сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области. — Им оказался 28-летний работник автомойки, на которой был угнан автомобиль.
Транспортное средство полицейские обнаружили брошенным у села Лебедёвка после совершенного на нём дорожно-транспортного происшествия. Теперь в отношении автомойщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование.
Местонахождение автомойки, где трудился любитель прокатиться на чужом автомобиле, в пресс-релизе ведомства не называется.
Фото с сайта бошавтосервис.рф
Источник: svidetel24.info