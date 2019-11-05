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Андрей Травников: портал Госуслуг вошел в жизнь почти 2 млн жителей Новосибирской области

16:04 05.11.2019 Фото: nso.ru
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Реализация национального проекта «Цифровая экономика» предусматривает, что доля зарегистрированных граждан должна составить не менее 90% уже к 2024 году.

Андрей Травников: портал Госуслуг вошел в жизнь почти 2 млн жителей Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников отметил позитивную роль проактивных сервисов

Вопросы совершенствования практики регистрации граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг обсуждались в ходе оперативного совещания, прошедшего под председательством Губернатора Андрея Травникова в Правительстве региона.
В еженедельном оперативном совещании приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

«С этого года в режиме «суперсервисов», то есть без участия человека, реализуется выдача разрешений на охоту, в проактивном режиме мы внедряем услугу по предоставлению социальной поддержки при рождении ребенка. Большая работа в этом году проделана по цифровизации господдержки в сфере АПК. Во время визитов в районы, при посещении отдельных хозяйств, при встречах с руководителями сельхозпредприятий я в обязательном порядке задаю вопрос – как работается в новой системе господдержки АПК? И практически во всех случаях получаю положительную оценку, сервис действительно удобный. Именно так государственные услуги и должны оказываться – в проактивном режиме, удобно для пользователя», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников. Глава региона также отметил, что для успешной работы электронных государственных сервисов важно, чтобы жители Новосибирской области были зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

О работе, проводимой в регионе по этому направлению, доложил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Одним из ключевых внутренних показателей разработанного Правительством Новосибирской области регионального проекта «Цифровое государственное управление» является доля граждан, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, составившая 70% по итогам 2018 года. Реализация национального проекта «Цифровая экономика» предусматривает, что доля зарегистрированных граждан должна составить не менее 90% уже к 2024 году. Для улучшения этого показателя проводятся мероприятия по четырем направлениям: развитие сферы предоставления услуг в электронной форме; формирование электронных сервисов приема обращений граждан; формирование электронных сервисов взаимодействия органов власти и населения, регистрация граждан на портале госуслуг, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

В текущем году в системе был внедрен механизм подписания соглашений электронной подписью. Удобство такого функционала для граждан подтверждается тем фактом, что 90% соглашений были подписаны именно таким способом, без посещения сельхозтоваропроизводителями министерства сельского хозяйства Новосибирской области. До конца 2019 года в системе будут настроены оставшиеся два вида господдержки: субсидирование затрат на технику и субсидирование процентной ставки по кредиту. Кроме того, уже в 2020 году граждане начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке. В результате проводимой работы сейчас доля граждан, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, составляет 82,6%.

Количество пользователей портала госуслуг в Новосибирской области увеличилось с 2014 года более чем на 2 млн человек, в единой системе идентификации и аутентификации по состоянию на 1 октября 2019 года зарегистрировано порядка 1,9 млн жителей Новосибирской области. Важно отметить, что количество заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг, поданных в электронной форме за 9 месяцев 2019 года посредством Единого портала госуслуг, превысило годовые значения 2018 года и составило порядка 2,6 млн заявлений. Увеличению доли услуг, оказанных в электронной форме региональными и муниципальными органами власти, способствовало принятие распоряжения Правительства Новосибирской области от 6 февраля 2018 «Об увеличении доли государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, оказанных в электронной форме».

Источник: nso.ru

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