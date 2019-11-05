Погибло 10 тыс. кроликов при пожаре на ферме в Саратовской области

При пожаре на ферме в Саратовской области погибло 10 тыс. кроликов

Десять тысяч кроликов погибло при пожаре на ферме в селе Голубьевка Энгельского района Саратовской области во вторник. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

«Пожар произошел на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак» в селе Голубьевка Энгельского района области. Погибло 10 тыс. кроликов. Люди в пожаре не пострадали», — сообщил представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что в 07:40 мск пожар полностью потушен. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров, в его ликвидации было задействовано 12 человек и четыре единицы техники.

Источник: ТАСС