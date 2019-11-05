Глава КПРФ Бердска раздавал листовки про Октябрь на совещании в мэрии

Корреспондент «Свидетеля» ознакомился с её содержанием, однако празднований по случаю 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в планах горадминистрации и отдела культуры нет.
В поздравительной листовке, распространённой Сергеем Бессоновым в кулуарах аппаратного совещания, сегодня, 5 ноября, к народу обращается первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.
— Капитализм доказал свою несостоятельность, и в XXI веке мир всё смелее разворачивается в сторону социализма. Нет сомнений, что идеи социальной справедливости скоро победят и у нас. А мы сделаем всё, чтобы эту победу ускорить, — заявляет главный коммунист региона, являющийся по совместительству мэром областного центра. — С праздником, товарищи! Вернём завоевания Великого Октября!
Между тем, на планёрке у мэра Бердска тема празднования очередной годовщины Великого Октября не звучала. Говорили о делах мирских и злободневных. Ближайшие праздники, которые будут отмечаться в Бердске, намечены, по словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, на конец ноября и декабря.
— 24 ноября мы будем праздновать День матери, — сказала начальник городской культуры.
На конец декабря запланировано празднование Нового года.
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Источник: svidetel24.info