Это не мой ребенок. Как оспорить отцовство?

Основанием внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния является решение суда

Под оспариванием отцовства понимается оспаривание записи об отце ребенка, которую орган ЗАГС делает в книге записи рождений. Запись об отце ребенка можно оспорить только в судебном порядке. Обратиться в суд придется даже тогда, когда изменить запись об отце согласны оба лица, записанные в качестве матери и отца ребенка.

Оспаривать отцовство имеют право только: лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, либо лицо, фактически являющееся отцом или матерью ребенка (биологический родитель), а также сам ребенок по достижении им совершеннолетия, опекун (попечитель) ребенка, опекун родителя, признанного судом недееспособным. Это право также принадлежит ребенку, не достигшему 18 лет, приобретшему полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак (п. 1 ст. 52 СК РФ; п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16).

Обратите внимание! По делам об оспаривании отцовства учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен (ст. 57 СК РФ; п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16; п. 8 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2016)).

Для оспаривания отцовства рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте документы

Для оспаривания отцовства вам потребуются, в частности (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16):

исковое заявление об оспаривании отцовства;

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют;

копия свидетельства о рождении ребенка;

доказательства, подтверждающие, что записанное отцом ребенка лицо не приходится ему биологическим отцом. Такие доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов;

документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;

документ, подтверждающий уплату госпошлины или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты.

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины за подачу искового заявления неимущественного характера составляет 300 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Кроме того, предусмотрено приложение к иску копий подтверждающих документов для ответчика и третьих лиц, если документы у них отсутствуют (ст. 132 ГПК РФ).

Вы вправе также подготовить ходатайство о назначении судом генетической экспертизы, с помощью которой может быть установлено, в частности, наличие или отсутствие родственной связи с ребенком (ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 55, ст. 79 ГПК РФ; п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16; п. 8 Обзора).

Шаг 2. Обратитесь в районный суд с иском и прилагаемыми к нему документами и примите участие в судебных заседаниях

Иск предъявляется в районный суд по месту жительства ответчика или истца (ст. ст. 24, 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ; Апелляционное определение Московского городского суда от 18.10.2018 по делу N 33-45915/2018).

Ходатайства о назначении генетической экспертизы, вызове свидетелей, приобщении дополнительных доказательств суд удовлетворяет в ходе проведения заседания.

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд выносит решение на основании всех ранее представленных доказательств. При этом суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы и какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

Если родители ребенка на момент его рождения не состояли в браке и запись об отце была внесена по их совместному заявлению, по заявлению отца или по решению суда и впоследствии гражданин, записанный отцом ребенка, намерен оспорить свое отцовство, необходимо учитывать следующее.

Суд откажет в удовлетворении требования об оспаривании отцовства, если гражданин при записи его отцом ребенка знал, что фактически не является его отцом. Однако это не исключает его права оспаривать отцовство в связи с нарушением волеизъявления — например, если заявление об установлении отцовства было подано им под влиянием угроз, насилия либо в состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 52 СК РФ; п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

Также, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что гражданин, записанный отцом ребенка, не является его биологическим родителем, суд вправе удовлетворить иск об оспаривании отцовства. Вместе с тем в исключительных случаях в целях обеспечения интересов ребенка и с учетом конкретных обстоятельств дела (например, при длительных семейных отношениях между ребенком и лицом, записанным в качестве его отца) суд может отказать в удовлетворении иска. Так, это возможно, если одновременно с иском об оспаривании отцовства мать либо опекун (попечитель) ребенка не заявили требование об установлении отцовства в отношении биологического отца либо такое требование не предъявлено биологическим отцом, а лицо, записанное в качестве отца, возражает против удовлетворения иска (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

В случае удовлетворения иска об оспаривании отцовства суд принимает соответствующее решение. В резолютивной части решения суд указывает, какая запись является неправильной (какой орган ЗАГС ее произвел, номер и дату записи, в отношении каких лиц она составлена), какие изменения или исправления необходимо в нее внести (ст. ст. 194, 198 ГПК РФ).

Шаг 3. Подготовьте необходимые документы для внесения исправлений в запись об отцовстве и представьте их в орган ЗАГС

Основанием внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния является решение суда. Кроме этого, необходимо приложить заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния и следующие документы (п. 1 ст. 69, ст. 71 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ):

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

квитанцию об уплате госпошлины.

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, составляет 650 руб. (пп. 5 п. 1 ст. 333.26 НК РФ).

Документы нужно представить в орган ЗАГС по месту жительства или по месту хранения записи о регистрации рождения ребенка (п. 1 ст. 71 Закона N 143-ФЗ).

Исправленное свидетельство должны выдать в месячный срок со дня подачи заявления. При наличии уважительных причин руководитель органа ЗАГС может увеличить срок рассмотрения заявления не более чем на два месяца (п. 1 ст. 72 Закона N 143-ФЗ).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права