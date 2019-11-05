05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Это не мой ребенок. Как оспорить отцовство?

17:02 05.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Суд откажет в удовлетворении требования об оспаривании отцовства, если гражданин при записи его отцом ребенка знал, что фактически не является его отцом.

Это не мой ребенок. Как оспорить отцовство?
Основанием внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния является решение суда
Сюжет: Инструкция
Это не мой ребенок. Как оспорить отцовство?

Это не мой ребенок. Как оспорить отцовство?Хочу ребенка. Как усыновить ребенка?Ещё 125 новостей

Под оспариванием отцовства понимается оспаривание записи об отце ребенка, которую орган ЗАГС делает в книге записи рождений. Запись об отце ребенка можно оспорить только в судебном порядке. Обратиться в суд придется даже тогда, когда изменить запись об отце согласны оба лица, записанные в качестве матери и отца ребенка.
Оспаривать отцовство имеют право только: лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, либо лицо, фактически являющееся отцом или матерью ребенка (биологический родитель), а также сам ребенок по достижении им совершеннолетия, опекун (попечитель) ребенка, опекун родителя, признанного судом недееспособным. Это право также принадлежит ребенку, не достигшему 18 лет, приобретшему полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак (п. 1 ст. 52 СК РФ; п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16).

Обратите внимание! По делам об оспаривании отцовства учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен (ст. 57 СК РФ; п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16; п. 8 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2016)).

Для оспаривания отцовства рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте документы
Для оспаривания отцовства вам потребуются, в частности (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16):
исковое заявление об оспаривании отцовства;
уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют;
копия свидетельства о рождении ребенка;
доказательства, подтверждающие, что записанное отцом ребенка лицо не приходится ему биологическим отцом. Такие доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов;
документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;
документ, подтверждающий уплату госпошлины или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты.

Справка. Размер госпошлины
Размер госпошлины за подачу искового заявления неимущественного характера составляет 300 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Кроме того, предусмотрено приложение к иску копий подтверждающих документов для ответчика и третьих лиц, если документы у них отсутствуют (ст. 132 ГПК РФ).
Вы вправе также подготовить ходатайство о назначении судом генетической экспертизы, с помощью которой может быть установлено, в частности, наличие или отсутствие родственной связи с ребенком (ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 55, ст. 79 ГПК РФ; п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16; п. 8 Обзора).

Шаг 2. Обратитесь в районный суд с иском и прилагаемыми к нему документами и примите участие в судебных заседаниях
Иск предъявляется в районный суд по месту жительства ответчика или истца (ст. ст. 24, 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ; Апелляционное определение Московского городского суда от 18.10.2018 по делу N 33-45915/2018).
Ходатайства о назначении генетической экспертизы, вызове свидетелей, приобщении дополнительных доказательств суд удовлетворяет в ходе проведения заседания.
При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд выносит решение на основании всех ранее представленных доказательств. При этом суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы и какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).
Если родители ребенка на момент его рождения не состояли в браке и запись об отце была внесена по их совместному заявлению, по заявлению отца или по решению суда и впоследствии гражданин, записанный отцом ребенка, намерен оспорить свое отцовство, необходимо учитывать следующее.
Суд откажет в удовлетворении требования об оспаривании отцовства, если гражданин при записи его отцом ребенка знал, что фактически не является его отцом. Однако это не исключает его права оспаривать отцовство в связи с нарушением волеизъявления — например, если заявление об установлении отцовства было подано им под влиянием угроз, насилия либо в состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 52 СК РФ; п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).
Также, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что гражданин, записанный отцом ребенка, не является его биологическим родителем, суд вправе удовлетворить иск об оспаривании отцовства. Вместе с тем в исключительных случаях в целях обеспечения интересов ребенка и с учетом конкретных обстоятельств дела (например, при длительных семейных отношениях между ребенком и лицом, записанным в качестве его отца) суд может отказать в удовлетворении иска. Так, это возможно, если одновременно с иском об оспаривании отцовства мать либо опекун (попечитель) ребенка не заявили требование об установлении отцовства в отношении биологического отца либо такое требование не предъявлено биологическим отцом, а лицо, записанное в качестве отца, возражает против удовлетворения иска (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).
В случае удовлетворения иска об оспаривании отцовства суд принимает соответствующее решение. В резолютивной части решения суд указывает, какая запись является неправильной (какой орган ЗАГС ее произвел, номер и дату записи, в отношении каких лиц она составлена), какие изменения или исправления необходимо в нее внести (ст. ст. 194, 198 ГПК РФ).

Шаг 3. Подготовьте необходимые документы для внесения исправлений в запись об отцовстве и представьте их в орган ЗАГС
Основанием внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния является решение суда. Кроме этого, необходимо приложить заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния и следующие документы (п. 1 ст. 69, ст. 71 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ):
паспорт заявителя;
свидетельство о рождении ребенка;
квитанцию об уплате госпошлины.

Справка. Размер госпошлины
Размер госпошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, составляет 650 руб. (пп. 5 п. 1 ст. 333.26 НК РФ).

Документы нужно представить в орган ЗАГС по месту жительства или по месту хранения записи о регистрации рождения ребенка (п. 1 ст. 71 Закона N 143-ФЗ).
Исправленное свидетельство должны выдать в месячный срок со дня подачи заявления. При наличии уважительных причин руководитель органа ЗАГС может увеличить срок рассмотрения заявления не более чем на два месяца (п. 1 ст. 72 Закона N 143-ФЗ).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бывали в такой ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ
21:00 05-11-2019
Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ
Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы
20:52 05-11-2019
Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
20:33 05-11-2019
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц 2
20:26 05-11-2019
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц
Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы
20:19 05-11-2019
Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы
Как построить хороший погреб?
20:17 05-11-2019
Как построить хороший погреб?
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера 1
20:10 05-11-2019
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера
Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость
20:04 05-11-2019
Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма 1
19:58 05-11-2019
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма
Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде "Бийск-Барнаул" пассажир
19:51 05-11-2019
Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде