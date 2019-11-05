Ничего не знают о деятельности Алексея Навального более 60% россиян

почти половина россиян (47%) ничего не знают ни об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), главой которого является Навальный, ни об уголовных делах против сотрудников ФБК.

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, 25% респондентов отрицательно относятся к Навальному, противоположное мнение высказали 9% участников опроса.

По данным «Левада-центра», почти половина россиян (47%) ничего не знают ни об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), главой которого является Навальный, ни об уголовных делах против сотрудников ФБК.

18% опрошенных выразили мнение, что таким образом власти подавляют независимые антикоррупционные расследования. Столько же россиян (18%) считают, что так государство защищается от зарубежных агентов влияния. Проявление борьбы государства с отмыванием денег в этих обысках видят 12% респондентов.

Опрос проведен 24 — 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

«Дело ФБК»

3 августа СКР возбудил уголовное дело об отмывании денег через ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда отмыли около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги, считают следователи, использовались для работы ФБК. С августа этого года в офисах региональных отделений ФБК массово проходят обыски.

9 октября Минюст РФ внес ФБК в реестр иноагентов. Ведомство объяснило решение тем, что «сотрудники фонда осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия», получая при этом финансирование из-за рубежа.

Позднее министерство обнародовало данные об иностранном финансировании фонда. По его информации, деньги перечисляли компания Star-Doors.Com LLC (США) и некто Roberto Fabio Monda Cardenas (Испания). Навальный в свою очередь заявлял, что средства поступили на заблокированный в рамках уголовного дела счет.

Источник: Интерфакс