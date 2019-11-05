Афиша ДК «Родина» с 6 по 21 ноября

Афиша Дворца культуры «Родина» с 6 ноября 2019 г.
8 ноября 11:00 большой зал
Торжественное мероприятие, посвящённое
9 ноября 11:00 малый зал
«Три поросёнка»
Спектакль театра «Золотая рыбка» 0+
11 ноября 18:30 большой зал
«Призрак Оперы»
музыкальный спектакль с участием солистов
театра Музыкальной комедии (г.Санкт-Петербург) 12+
15 ноября 17:00 малый зал
«Жизни капель»
Творческий вечер Людмилы Посоховой
в поэтическом клубе «Искатель» 12+
17 ноября 11:00 малый зал
«Дюймовочка»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+
17 ноября 17:00 большой зал
Московский независимый театр
«Авантюристка, или Как найти мужа»
с участием Оксаны Сташенко и Олега Штефанко 12+
18 ноября 15:00 гостиная
«Осенние мотивы»
Концерт автора и композитора Вадима Семьянова
в клубе семейного общения «Зажги свечу» 16+
19 ноября 19:00 большой зал
Театрально-зрелищное представление
«Музыка нас связала»
Маргарита Суханкина и все хиты группы «Мираж» 12+
21 ноября 18:00 большой зал
«Погуляем по России»
Русский академический оркестр
Дилара Ворфоломеева, Тимур Гордеев
Концерт по аб. №62 Новосибирской филармонии 12+