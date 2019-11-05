Афиша ДК «Родина» с 6 по 21 ноября

19 ноября в ДК пройдет театрально-зрелищное представление «Музыка нас связала»: Маргарита Суханкина и все хиты группы «Мираж».(12+)

Афиша Дворца культуры «Родина» с 6 ноября 2019 г. Афиша Дворца культуры «Родина» с 6 ноября 2019 г. 8 ноября 11:00 большой зал

Торжественное мероприятие, посвящённое

Дню сотрудника органов внутренних дел РФ 16+ 9 ноября 11:00 малый зал

«Три поросёнка»

Спектакль театра «Золотая рыбка» 0+ 11 ноября 18:30 большой зал

«Призрак Оперы»

музыкальный спектакль с участием солистов

театра Музыкальной комедии (г.Санкт-Петербург) 12+ 15 ноября 17:00 малый зал

«Жизни капель»

Творческий вечер Людмилы Посоховой

в поэтическом клубе «Искатель» 12+ 17 ноября 11:00 малый зал

«Дюймовочка»

Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+ 17 ноября 17:00 большой зал

Московский независимый театр

«Авантюристка, или Как найти мужа»

с участием Оксаны Сташенко и Олега Штефанко 12+ 18 ноября 15:00 гостиная

«Осенние мотивы»

Концерт автора и композитора Вадима Семьянова

в клубе семейного общения «Зажги свечу» 16+ 19 ноября 19:00 большой зал

Театрально-зрелищное представление

«Музыка нас связала»

Маргарита Суханкина и все хиты группы «Мираж» 12+ 21 ноября 18:00 большой зал

«Погуляем по России»

Русский академический оркестр

Дилара Ворфоломеева, Тимур Гордеев

Концерт по аб. №62 Новосибирской филармонии 12+

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