В связи с жалобами на низкую температуру горячей воды проводится внеплановая чистка водоподогревателей на ЦТП-1В, с отключение горячей воды у потребителей(ул.Карла Маркса, 24, 32, 36, пер.Пархоменко, 5, ул.Первомайская, 21,ул.Олега Кошевого, 6) 05.11.2019 года с 15:00ч., ориентировочно до 22:00ч, сообщает МУП КБУ.
Без горячей воды до 22.00 остались 6 высоток в центре Бердска
19:43 05.11.2019
В связи с жалобами на низкую температуру горячей воды проводится внеплановая чистка водоподогревателей на ЦТП-1В.
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От редакции
Как у вас с горячей водой?
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