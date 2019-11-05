Без горячей воды до 22.00 остались 6 высоток в центре Бердска

В связи с жалобами на низкую температуру горячей воды проводится внеплановая чистка водоподогревателей на ЦТП-1В.

О внеплановой чистке водоподогревателей на ЦТП-1В В связи с жалобами на низкую температуру горячей воды проводится внеплановая чистка водоподогревателей на ЦТП-1В, с отключение горячей воды у потребителей(ул.Карла Маркса, 24, 32, 36, пер.Пархоменко, 5, ул.Первомайская, 21,ул.Олега Кошевого, 6) 05.11.2019 года с 15:00ч., ориентировочно до 22:00ч, сообщает МУП КБУ.

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