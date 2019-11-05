К сотрудникам транспортной полиции обратилась проводник одного из вагонов поезда сообщением «Бийск-Барнаул» и сообщила об оставленной пассажиром сумке.

Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде «Бийск-Барнаул» пассажир

В Барнауле к сотрудникам транспортной полиции обратилась проводник одного из вагонов поезда сообщением «Бийск-Барнаул» и сообщила об оставленной пассажиром сумке. При осмотре находки транспортные полицейские обнаружили денежные средства в сумме свыше четверти миллиона рублей. В результате поисковых мероприятий стражи порядка установили личность мужчины, забывшего крупную сумму денег. Им оказался 36-летний Алтайского края. Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России связались с ним через одну из социальных сетей и сообщили, что утерянное найдено. В настоящее время сумка с деньгами возвращена владельцу, сообщает Cибфоут.мвд.рф.

Транспортные полицейские призывают пассажиров внимательнее относиться к личным вещам, в первую очередь — к документам, деньгам и мобильным устройствам. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и даже крупногабаритный багаж. Следует помнить, что беспечность является одним из факторов, способствующих совершению преступлений и происшествий.