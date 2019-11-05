Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения, сообщает РИА Новости.
Документ, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.
Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма
Изменения с 1 июля 2020 года затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения, сообщает РИА Новости.
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