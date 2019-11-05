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Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма

19:58 05.11.2019 Фото: pixabay.com
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Изменения с 1 июля 2020 года затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения, сообщает РИА Новости. 
Документ, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.
Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев заявил, что законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и «поставит их в равную высококонкурентную среду» с зарубежными корпорациями.

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От редакции

Это как?

Аноним, 05 ноября 2019 20:10
Пусть сначала на предприятиях России сначала выпустят что нибудь из списка, а потом попытаются туда ещё и ПО своё поставить - вот тогда и можно говорить.
Если оно при этом хотя бы год сможет проработать.
Напоминает отечественный автопром.

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