Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость

Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость

Ученые обнаружили, что пиоглитазон — вещество, используемое в препаратах от диабета второго типа, обладает еще одним положительным свойством. Оно снижает тягу к никотину. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

У заядлых курильщиков попытки бросить курить, как правило, сопровождаются болезненной реакцией организма на отсутствие привычной дозы никотина. Симптомы этого состояния, называемого никотиновой абстиненцией — повышенный аппетит, беспокойство, раздражительность и депрессия, — часто настолько болезненны, что люди из-за этого начинают курить снова.

Ученые из Италии, Швеции США под руководством Эси Доми (Esi Domi) из Линчёпингского университета (Швеция) обнаружили, что лекарственное средство пиоглитазон устраняет негативные последствия никотиновой абстиненции у крыс и мышей.



Антидиабетическое действие лекарственных средств класса тиазолидиндионов, к которым относится пиоглитазон, основано на селективном стимулировании рецепторов PPARγ, что изменяет транскрипцию инсулинчувствительных генов. В результате у пациента повышается чувствительность к инсулину в печени и тканях, снижается уровень глюкозы в крови.При этом известно, что рецепторы PPARγ располагаются в тех областях мозга, которые отвечают за никотиновую и наркотическую зависимость. Во время клинических испытаний пиоглитазона отмечалось, что у принимающих его пациентов снижалась потребность в самостоятельном приеме алкоголя и наркотиков, а также улучшалось настроение.Исследования на молекулярном уровне позволили выявить механизм работы пиоглитазона в клетках мозга. Под действием вещества увеличивалась экспрессия PPARγ в ГАМК-эргических клетках гиппокампа, передающих сигналы при помощи гамма-аминомасляной кислоты — важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы, а также в клетках миндалевидного тела.Прямые инъекции пиоглитазона в гиппокамп мышей-самцов уменьшали проявление таких признаков никотиновой абстиненции, как тремор лап, общая дрожь и трясение головой. Введение пиоглитазона в миндалины мышей-самцов снимало состояние тревоги, связанное с отменой никотина.Ученые считают, что их открытие позволит создать новые медикаментозные стратегии борьбы с курением. Учитывая то, что у курильщиков диабет второго типа развивается на 30 процентов чаще, чем у некурящих, пиоглитазон может рассматриваться в качестве комплексного средства, уменьшающего физические и эмоциональные страдания при отказе от курения и одновременно снижая резистентность к инсулину.

Источник: РИА Новости