Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы

В августе 2019 года подростку удалили зуб. Через несколько дней мальчика повторно показали врачу той же клиники в связи с возникшими осложнениями. Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, и он был госпитализирован.

Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, и он был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь несовершеннолетний скончался

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает сайт СК по Москве.

По данным следствия, в августе 2019 года в одной из клиник на юго-западе Москвы подростку удалили зуб. Через несколько дней мальчика повторно показали врачу той же клиники в связи с возникшими осложнениями. Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, и он был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь несовершеннолетний скончался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.