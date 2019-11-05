Как построить хороший погреб?

Время идет, а надежность и практичность старого добротного погреба остается не заменима. Какие материалы выбрать? Как правильно сконструировать, узнаем в статье.

Как правильно построить хороший погреб, который сохранит все заготовки не на один год

Выбираем тип

Первое, с чего следует начать, – это определиться с типом погреба, который подойдёт к условиям именно вашего участка и будет соответствовать вашим задачам.

Вот тогда можно будет приступить к решению двух других ключевых вопросов: где выбрать место и из каких материалов строить?

Подземный погреб – идеальный вариант, если вы живёте в местности с сухими почвами, где грунтовые воды никогда не задерживаются в верхнем слое. В этом случае всё сооружение погружается на глубину 2 м и более, под самую крышу.

Если позволяют условия, то можно выбрать полуподземный вариант, когда пол опускается на 0,5 м или на 1 м ниже уровня земли, а выступающая на поверхность часть сооружения заваливается выбранной почвой.

Третий тип – наземный – уместен, если грунтовые воды подходят слишком близко к поверх­ности. Не стоит в этом случае выбирать подземный вариант, надеясь на надёжность современной гидроизоляции, поскольку нередки случаи, когда слишком близкий к поверхно­сти водоносный пласт выпирал из земли (ломая доски пола) пластиковые погреба и даже сварные кессоны (кубические конструкции из металла).

Если на участке есть крутой склон, то это идеальное место для строительства погреба: с одной стороны, есть возможность заглубиться в почву, с другой – воды не застаиваются и стекают вниз.

Ещё два типа погребов: внутренний и пристенный. Один располагается внутри дома или гаража, под полом, другой пристраивается к одной из стен.

Ищем в теньке сухое место

Конечно, оно должно быть самым сухим на участке, где не застаивается влага (лужи и талые воды), желательно на возвышенности.

Есть старый деревенский способ, как провести тест на определение влажности. На облюбованных местах с вечера разложите миски или кастрюли дном вверх, а поутру переверните каждую посудину и посмотрите, насколько обилен конденсат. Там, где места сырые, на миске соберутся самые крупные капли.

Хотя гораздо надёжнее поработать буром. Пробурите скважины (глубиной не менее 2–2,5 м) в нескольких местах и дайте им постоять в покое сутки-двое. Потом длинным прутом или деревянной планкой промерьте глубину набравшейся в каждую из скважин воды. В зависимости от полученного результата можно выбрать не только место, но и тип будущего погреба. Например, стандартный подземный принято заглублять на 2,5–3 м. Полузаглублённый возводят, когда вода стоит на отметке до 1 м, а если её уровень ещё выше, то в этом случае лучше строить насыпной наземный.

Ещё один важный фактор – отсутствие поблизости деревьев. Даже небольшое дерево, разрастаясь, может попортить по­стройку своими корнями. Хорошо, если место, отведённое для погреба, будет в тени (от дома, сарая, гаража и других сооружений), тогда в жару он будет меньше прогреваться.

Практичный пластик

Преимущества пластиковых бесшовных погребов сразу оценят те, кто из года в год боролся с сыростью и протечками в своих железобетонных сооружениях. Понятно, что качественный пластик долговечен (не подвержен гниению), прочен, не повреждается насекомыми и грызунами, его легко мыть и обрабатывать антисептиками и противогрибковыми препаратами. Стенки не надо регулярно красить или штукатурить, к тому же даже если вода (обильный конденсат) соберётся и будет стоять несколько месяцев, то никакого вреда всей конструкции от этого не будет.

Фирмы-производители гарантируют, что пластиковые конструкции будут служить 50 лет, не доставляя хлопот владельцам, но пока ещё не было возможности убедиться в этом. Наряду с неоспоримыми достоинствами нельзя не отметить некоторые недостатки. Первый – это цена. Один только пластиковый кессон стоит от 50–200 тыс. руб. Почти в такую же цену обойдутся его вкапывание и установка, подвод коммуникации и монтаж системы вентиляции. Не факт, что общая сумма затрат будет меньше, чем при сооружении бетонного или кирпичного аналога.

Есть и ещё один существенный недостаток. Поскольку лёгкая бесшовная пластиковая конструкция являет собой своеобразную «лодку», то в половодье, при высоком уровне грунтовых вод, она может «всплыть». Чтобы такой погреб не выдавило из земли, при установке необходимо принять целый перечень мер, что существенно повысит расходы.

Материалы

На рынке представлен огромный выбор самых современных и надёжных гидроизолирующих материалов. Если вы решили возводить железобетонную конструкцию, то можно использовать различные присадки, которые добавляются в раствор для большей прочности и с целью повысить его гидроизолиру­ющие качества. Большой популярностью пользуются двухкомпонентные смеси, которые, застывая, образуют надёжное гидроизолирующее покрытие.Из нанотехнологий стоит отметить жидкие составы, которые при нанесении на сырую бетонную поверхность проникают в поры и закупоривают их, расширяясь при застывании.

При использовании доброго старого гидростеклоизола, который наплавляется на бетон, крайне важно выбрать каче­ственный материал, поскольку на рынке много аналогов низкого качества. Простейший тест не требует высокой профессиональной подготовки. Отогните от рулона маленький кусочек и попробуйте сделать небольшой надрыв. Если гидростеклоизол легко рвётся вдоль по волокну основы, то воздержитесь от покупки. Правильный материал, у которого битум напылён на прочное стекловолокно, голыми руками надорвать тяжело.

Дизайн и конструкции

Не забывайте про общие прин­ципы, которые следует соблюдать.

Так, на втором месте (после водонепроницаемости) стоит проблема вентилирования. Для того чтобы воздух в погребе не застаивался (что неизбежно приведёт к гнили и плесени) и нормально циркулировал, требуется установить 2 трубы: вытяжную и приточную. Приточная труба располагается ниже к полу, в то время как вытяжная труба врезается на противоположной стенке ближе к потолку. Обе трубы выходят наружу и закрываются от попадания осадков.

Если погреб насыпной, то верхнюю часть можно превратить в альпийскую горку, а вход, декорированный каменной кладкой, обустроить с северной стороны. Ещё лучше, если такая горка над погребом будет спускаться к садовому водоёму. Во‑первых, земля, выбранная при сооружении прудика, тоже пойдёт на насыпку, во‑вторых, водоём будет работать и как дренажная система, собирая влагу из почвы.

Источник: АиФ