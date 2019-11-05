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11 ноября с Земли можно будет наблюдать Меркурий

21:57 05.11.2019 Фото: pixabay.com
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Это астрономическое явление называют «транзит Меркурия», оно происходит 13-14 раз за столетие. Следующий транзит Меркурия состоится в 2032 году.

11 ноября с Земли можно будет наблюдать Меркурий
Наблюдать прохождение Меркурия по Солнцу можно будет почти весь день — 11 ноября

Значимое явление ждет любителей астрономии 11 ноября – Меркурий пройдет по солнечному диску.

Это астрономическое явление называют «транзит Меркурия», оно происходит 13-14 раз за столетие. На этот раз наблюдать прохождение Меркурия по Солнцу можно будет почти весь день. Самая ближайшая к Солнцу планета окажется между звездой и Землей с 15:36 до 21:04 мск.

В это время можно увидеть крошечный темный шарик, который будет медленно пересекать диск Солнца. Для наблюдения можно использовать любительские телескопы, но нужно принять меры для защиты глаз.

Следующий транзит Меркурия состоится в 2032 году.

Источник: АиФ

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