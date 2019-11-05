В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Полина:
Подскажите кто знает, где у нас в Бердске можно выучить Сербский язык. Курсы или на дому.
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
20:33 05.11.2019
Курсы или на дому.
В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Полина:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Знаете сербский?
Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ
21:00 05-11-2019
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
20:33 05-11-2019
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц 2
20:26 05-11-2019
Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы
20:19 05-11-2019
Как построить хороший погреб?
20:17 05-11-2019
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера 1
20:10 05-11-2019
Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость
20:04 05-11-2019
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма 1
19:58 05-11-2019
Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде "Бийск-Барнаул" пассажир
19:51 05-11-2019