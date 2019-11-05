Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ

Подготовка к сочинению — сегодня самый выгодный репетиторский бизнес. Стартовая цена — 2 тысячи рублей за занятие. Потолок — 6 тысяч! Но стоит ли платить?

Сколько стоит подготовить ребенка к итоговому сочинению

До итогового сочинения для допуска к ЕГЭ — ровно месяц, в этом году ученики напишут его 4 декабря. Подготовка к сочинению — сегодня самый выгодный репетиторский бизнес. Стартовая цена — 2 тысячи рублей за занятие. Потолок — 6 тысяч! Но стоит ли платить?

Идем на раскрученный портал репетиторов. За подготовку к сочинению готовы взяться все — от врачей до выпускников МАИ. Да, да! Именно так.

Среди предложений педагогов на сайтах подбора значатся анкеты выпускников Сеченовки, МАИ и даже сельхозакадемии. «Репетитор» по русскому языку, который берется готовить ученика в том числе и к сочинению, закончил в провинциальной сельхозакадемии… ветеринарный факультет. Видно, он модальные глаголы, Достоевского и Грибоедова знает не хуже, чем бруцеллез и грипп лошадей…

После небольшого кадрового шока оставила на сайте в подборке кандидатов только выпускников гуманитарных вузов и филфаков.

Вот вроде бы подходящая по фото и возрасту дама: чуть старше средних лет, с большим опытом репетиторства и восторженными отзывами. Образование, правда, библиотечное, зато еще за плечами — негосударственный юридический вуз. Отправляю заявку.

— Да, Надежда Александровна готова с вами заниматься. 6 (!!!) тысяч полтора часа, — прощебетала из мобильника менеджер.

— Шесть?! За что! Что такого особенного там с учениками делают? Они чеховыми и толстыми после занятий становятся?! — моему удивлению не было предела.

Честно говоря, цена больше пяти тысяч мне еще не встречалась. Столько брали преподаватели МГУ во времена «до ЕГЭ», которые могли повлиять на вступительных экзаменах. А тут родной русский, школьное сочинение! Если бы Наталья Дмитриевна Солженицына, стараниями которой сочинение вернулось в школу, знала, как коммерциализировалось ее благое намерение, была бы, думаю, изумлена не меньше, чем я.

— Можно и подешевле, — доверительно сообщила менеджер, из-за которой у меня только что чуть не случился сердечный приступ, — 45 минут дистанционного занятия у Надежды Александровны — всего 3000 тысячи!

Нет уж, учиться у библиографа по скайпу, да еще за такие деньги не хочется.

Филолог-русист, кандидат наук из МГУ оценил свои занятия по подготовке к итоговому сочинению в 4 тысячи рублей. К такому я тоже не готова.

Выпускница негосударственного вуза Елена по специальности «журналистика», которая получила диплом всего два года назад, попросила за подготовку к сочинению 2 тысячи. Выезд к ученику — плюс еще тысяча сверху. «И заниматься надо три раза в неделю», — уточнила девушка. Итого в месяц Елена запросила около 40 тысяч.

Следующий вариант — школьная учительница по русскому и литературе, выпускница московского пединститута. Опыт работы — 30 лет. Полтора часа русского языка — 1800 рублей.

«Вам только сочинение? Не берусь. Ищите репетитора по литературе», — честно ответила дама. Потом поинтересовалась: «Зачем вам сочинение? Вы что, ЕГЭ по литературе сдаете?». «Нет, говорю, со школьными сочинениями дети не справляются, на носу ОГЭ по русскому в девятом классе, там надо сочинение-рассуждение писать, потом итоговое сочинение, ЕГЭ…».

«Даже очень средний ученик сможет написать итоговое сочинение», — заметила учительница, но дальше тему развивать не стала.

Это же самое подтвердила и другой школьный педагог.

— У меня 11 класс. Только что провела пробник по итоговому сочинению. Пишут хорошо, но один «незачет» все-таки поставила. В целом работы мне понравились. С удовольствием читала. 80 процентов взяли направление «Он и она»,10 процентов — «Надежда и отчаяние», столько же — «Добро и зло», — рассказала Почетный работник общего образования, учитель-словесник Татьяна Маслова, — Кстати, по роману «Война и мир» никто тему не взял. Нужно просто объяснить, что в сочинении ничего страшного нет. Дети должны с удовольствием писать сочинение, от души. В этом секрет успеха. Можно и небольшое произведение взять. Вот любимые произведения моих учеников: «Алые паруса», «Юшка», «Легкое дыхание», «Солнечный удар»,»Ионыч», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Ромео и Джульетта», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание».

Если так легко написать итоговое сочинение, за что тогда репетиторы просят сумасшедшие деньги? Чистый бизнес. Репетиторы очень быстро подстраиваются под любые требования методистов. А родители, естественно, не читают методичек ФИПИ и не анализируют документы чиновников от образования.

Ребенок в течение года приносит по литературе «2» и «3» (а как иначе, если произведения сейчас мало кто читает), а на носу итоговое сочинение. Мама с папой в панике — нужен репетитор. Но никто не говорит им о том, что школьное сочинение, которое заточено на ЕГЭ, выполняется по схеме и итоговое сочинение — две большие разницы. Итоговое — это почти полная свобода и минимум литературы.

Но раз есть спрос — тут же появляется предложение. ЕГЭ, ОГЭ и итоговое сочинение — далеко не полный список репетиторских услуг. Теперь в списке есть ВПР («готовлю к Всероссийским проверочным работам»), ЦТ (это подготовка к централизованному тестированию, которое используется в вузах и колледжах), ПГК (промежуточный государственный контроль).

У одного из репетиторов я насчитала 6 опций по русскому языку! Включая сочинение. И каждая — по две тысячи.

Источник: РГ