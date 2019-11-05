Секс или кастрация: почему мужчины с раком простаты отказываются от операции

Человек, отказавшийся от хирургического вмешательства, может жить с раком простаты до 12 лет. Пациенты выбирают более короткую жизнь, но с возможностью сохранения половой жизни

Специалисты пояснили, что средний возраст мужчин, у которых находят рак простаты, заметно снизился. Ранее заболевание выявляли в возрастной группе 65 лет, сейчас — 59 лет

В Ростовской области зафиксирована самая низкая смертность от этого страшного заболевания.

Донской регион вошел в список лидеров по лечению рака предстательной железы. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции, посвященной ранней диагностике рака.

Вице-президент Российского общества урологов, профессор Михаил Коган и министр здравоохранения региона Татьяна Быковская пояснили журналистам, что в Ростовской области оказалась самая низкая смертность в России от рака предстательной железы.

Специалисты пояснили, что средний возраст мужчин, у которых находят рак простаты, заметно снизился. Ранее заболевание выявляли в возрастной группе 65 лет, сейчас — 59 лет.

К сожалению, до сих пор рак чаще всего выявляют уже в запущенных стадиях, когда единственным методом борьбы с ним остается операция. Ростовские медики могут похвастаться высоким показателем эффективности хирургического лечения болезни.

При этом на пресс-конференции предельно откровенно пояснили, что значит операция при лечении рака предстательной железы. «Операция означает кастрацию. Поэтому пациенты выбирают более короткую жизнь, но с возможностью сохранения половой жизни», — прозвучало на встрече.

Стоит заметить, что человек, отказавшийся от хирургического вмешательства, может жить с раком простаты до 12 лет.

В середине ноября южная столица примет участие во всероссийской акции по ранней диагностике мужской онкологии. Жители региона смогут получить консультации лучших урологов и онкологов Дона.

В последнее время половина мужчин, услышав о раке простаты, отказывается от лечения. В качестве альтернативы применяется так называемое активное наблюдение, которое выбирают по разным данным 40-50% больных раком простаты, выявленным на ранней стадии.

Источник: МедикФорум