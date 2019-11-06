Как правильно написать резюме?

Смена места и вида работы может произойти по разным причинам: конфликт с коллективом или начальством, невозможность полной реализации, переезд в другой город, недостаточная заработная плата, семейные обстоятельства.



Варианты можно перечислять очень долго. Но если прямо сейчас вы находитесь в поиске новой работы после ухода со старой, или, возможно, вы только выпустились из университета, или у вас просто нет навыков в том деле, за которое вы бы хотели получать прибыль, то эта статья будет для вас полезна. Мы хотим помочь упростить этот процесс и сделать его менее болезненным для вашей нервной системы.

Первое, к чему стоит приступить — составление резюме

Все серьезные компании требуют выполнения данного пункта при трудоустройстве работников. Также вы можете «опередить» работодателя, разместив соответствующую информацию о себе на тематических площадках. Кроме того, написав резюме, вы сможете произвести анализ себя как участника профессиональной деятельности и выявить свои сильные и слабые стороны как личности. Это послужит мотивацией для дальнейшего развития ваших компетенций и преодоления недочетов. А еще это станет неплохим этапом подготовки к дальнейшему собеседованию.

Важное правило, которое вам стоит соблюсти при подготовке резюме — не пишите больше, чем требуется для оценки вас как профессионала. Взвешивайте каждый факт на предмет того, будет ли данная информация полезна работодателю. Укажите в своей анкете максимально концентрированную выдержку, с помощью которой можно оценить вас как потенциального работника. Все детали, которые вы считаете важными, но которые не вписываются в рамки делового документа, вы, при желании, сможете озвучить на собеседовании.

Еще стоит уделить внимание оформлению: существуют негласные шаблоны, которые регламентируют нормы шрифта, размера кегля, начертания, отступов и так далее. Это важно для того, чтобы обеспечить незатруднительное прочтение текста. Согласитесь, неприятно, если ваше резюме не захотят прочесть до конца из-за нечитабельности, несмотря на то, что у вас за спиной большой трудовой опыт и вы можете называться экспертом в данной области.

Рационально и грамотно подготовленное резюме может стать гарантом при устройстве на работу вашей мечты.

Когда резюме уже написано

Если вы уже сумели структурировать всю информацию о себе в личную вариацию идеального резюме, самое время предпринять дальнейшие меры.

Посмотрите, в какой компании существует необходимая вам вакансия, свяжитесь с представителями и поинтересуйтесь, на какой электронный адрес вы можете отправить свое резюме. Даже если на сайте компании не говорится о том, что определенная вакансия открыта, попытайте удачу и предложите свою кандидатуру. Возможно, вы именно тот сотрудник, который сыграет немалую роль в судьбе этого места работы.

Обратитесь к площадкам открытых вакансий вашего города. Таких площадок очень много. Выберите любую из них, для этого достаточно просто ввести в поисковую строку браузера «работа *вакансия* в Бердске» и перейти на один из таких ресурсов. Если это необходимо, вы можете применять фильтрацию. Обращайте свое внимание на оформление и содержание текста предлагаемой должности. Стоит задуматься, если в указанной вакансии отсутствует хоть какая-то определенность по поводу будущей заработной платы или другим условиям и требованиям к работе, а в тексте присутствуют орфографические или пунктуационные ошибки.

Проанализируйте сводку объявлений о востребованных вакансиях в газетах и журналах, где присутствует информация данного плана. Обратите внимание на вакансии, в которых указана возможность очного обучения процессу работы. Это отличный шанс приобрести новые умения в незнакомой ранее сфере.

Узнайте, какие учреждения проводят дни открытых дверей, и сходите на несколько из них. Так вы сможете в непринужденной обстановке задать интересующие вас вопросы, узнать более полную информацию о компании и решить, хотели бы вы остаться здесь в качестве сотрудника.

Посетите местный Центр занятости населения. Там вам предоставят помощь в трудоустройстве и помогут найти работу, максимально приближенную к вашим навыкам и умениям.