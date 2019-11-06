Мой любимый гардероб: Как правильно хранить одежду из кожи и меха?

Одежда – неотъемлемый атрибут гардероба каждого человека. У людей, занимающих руководящие должности, помимо прочего, одежда также выступает отражением высокого социального статуса. Даже такой простой аксессуар как галстук может много сказать о человеке. Меховые и кожаные изделия являются особой категорией из всех существующих видов одежды. С Древних времен ношение меха считалось признаком аристократии. А в первобытном обществе меховые изделия согревали людей своим теплом. Натуральная кожа подчеркивает экстравагантность человека, делает его более мужественным и брутальным. Вещи из кожи и меха требуют к себе особого ухода и хранения, а их ремонт может произвести только специалист из ателье.

Меховые изделия широко распространены не только в регионах с суровыми зимами, но и в странах с умеренно-континентальным климатом. Одежду из кожи носят круглый год. Стильно и дорого смотрятся кожаные аксессуары. Чтобы материалы сохраняли свой первоначальный вид, необходимо знать правила их хранения и ухода. Прежде, чем отправить какое-либо изделие на длительное хранение, убедитесь в том, что на нем отсутствуют загрязнения. Убрав вещи в шкаф, не забывайте периодически доставать изделия, чтобы встряхнуть мех и проветрить их. Место хранения должно быть предварительно подготовлено. Температура в нем не должна превышать пяти градусов или быть ниже минус двадцати. На складах, например, шубы хранят в рефрижераторах. Найдите такое место хранения, чтобы изделиям было просторно, и мех не примялся. Каждое изделие (шубы или пальто) должно висеть отдельно на плечиках, упакованное в темный полотняный чехол. Не храните изделия в вакуумных или полиэтиленовых чехлах. Во-первых, меховой ворс в них может не только помяться, но и поломаться. Во-вторых, меховые изделия «задохнутся» и начнут издавать неприятный запах.

Уход за мехом

Используя в повседневности меховое изделие в качестве верхней одежды, не забывайте ухаживать за ним. Не сушите шубу на обогревательных приборах, попав под снегопад. Таким образом пересушивается мездра (ткань для меха), вследствие чего ворс попросту посыплется. Чтобы высушить изделие от влаги вещь достаточно хорошо встряхнуть и удалить влагу бумажными салфетками, двигаясь по направлению против ворса. Меховые изделия боятся плохих запахов. Не посещайте в шубе непроветриваемые или прокуренные помещения. Избавить вещь самостоятельно от сигаретного запаха в дальнейшем практически невозможно и придется обратиться в химчистку. Если изделие загрязнилось, смочите ватный диск в растворе соли и нашатырного спирта в пропорции 3:1, удалив пятна. Сильные загрязнения допускается чистить бензином, манными или овсяными хлопьями. Но лучше всего обратиться к профессионалам в химчистку. Специалисты подберут бережные моющие средства под тип меха и сохранят его первоначальный вид.

Уход за кожей

Натуральные кожаные изделия состоят из природного белка – коллагена. Благодаря этому свойству кожаная вещь обладает прочностью, эластичностью и мягкостью. Неправильное хранение изделий из кожи может привести к тому, что на них появятся трещины и заломы. Именно поэтому натуральную кожу необходимо постоянно увлажнять специальными средствами. Такие изделия также требуют определенных знаний к хранению. Обеспечьте кожаным вещам доступ к кислороду, защитив от попадания пыли и влаги. Герметичные платяные мешки для этого не подойдут! Хорошим вариантом станет картонная коробка для обуви или тканевый чехол. Исключите длительное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожаное изделие. В противном случае оно может пойти выцветшими пятнами и потрескаться в тех местах, куда они попадали. Поэтому место хранение должно быть темным. Кожаное изделие нельзя сворачивать или надевать на вешалку не по размеру – оно может растянуться. Кожа плохо реагирует на слишком высокие или слишком низкие температуры. Не допускайте хранение кожаных изделий рядом с обогревательными приборами или в неотапливаемых помещениях.

При ношении кожаного изделия не забывайте следить и ухаживать за ним. Периодически протирайте одежду или аксессуар раствором глицерина в местах сгиба. Для восстановления интенсивности цвета можно протирать изделие кожицей апельсина. Кардинальная покраска изделия должна производиться с помощью нитрокраски из аэрозольного баллончика. Она ложится на поверхность тонким слоем, естественно выглядит и обладает водонепроницаемыми свойствами. Чистят кожу мыльным раствором. Сильные загрязнения лучше всего удалять, обратившись к специалистам в химчистку.

Следование этим простым правилам и рекомендациям помогут сохранить ваши одежду в первоначальном товарном виде на долгие годы.