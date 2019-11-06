Каникулы: Ваш ребенок знает экстренные телефоны?

Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит газ, работают электроприборы.

В период осенних каникул напомните детям о правилах безопасности

Первая четверть учебного года подходит к завершению, и дети уходят на осенние каникулы. Статистика показывает — в этот период чаще всего увеличивается количество происшествий с участием детей. Беда может подстеречь детей повсюду: на дорогах, у водоёмов, на игровых площадках, во дворах, в быту, этому способствует любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Поэтому самое время напомнить как детям, так и их родителям об основных требованиях и правилах безопасности.

Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на прогулках на природе, у водоема, на игровой или спортивной площадке, будьте для них примером правильного поведения. Организуйте досуг своих детей, постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок. Не допускайте бесцельного, бесконтрольного нахождения детей на улице.

Необходимо быть осторожным и внимательным на улице, при переходе дороги, соблюдайте правила дорожного движения. Рассказывайте детям о пожарной безопасности, не оставляйте спички в доступном для детей месте, не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, а также самостоятельно включать электробытовые приборы. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит газ, работают электроприборы.

Если ребенок остается без надзора, проследите, чтобы двери квартиры были заперты таким образом, чтобы в случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Обязательно научите ребенка действиям при пожаре — быстро покинуть помещение, а не искать мнимое убежище под кроватью или под столом. Покажите ребёнку возможные выходы для эвакуации.

Напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи, и вывесите на самом видном месте телефон 101 и 112. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес, и в случае беды, сможет вызвать спасателей.

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых. Большинство несчастных случаев с детьми можно предотвратить, если взрослые по-настоящему будут заботиться о детской безопасности.

Источник: МЧС по НСО