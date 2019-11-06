Бомжи оторвали опасные профлисты с заброшки в военном городке Бердска вместо собственника и власти

В ближайшее время разрушенное здание бывшего кафе сдать в аренду хочет АО «Венторг-Восток». Но по предписанию АТИ владелец пристройки к жилой 5-этажке будет обязан навести порядок в ближайшее время.

Еще неделю назад профлисты закрывали окна и опасно болтались. Но их сняли бомжи

Заброшенное здание кафе в военном городке Бердска в ближайшие несколько месяцев, возможно, изменит судьбу. Вероятно, в конце 2019 года там появится арендатор, который приведет в порядок разрушенное строение и облагородит территорию по адресу: ул. Пионерская, 12.

После того, как «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал статью об очередной бердской заброшке, депутат горсовета Олег Чебаненко, живущий в военном городке, провел собственное расследование и выяснил, кому принадлежит пустующее здание бывшего кафе «Три богатыря».

Местные жители обеспокоены безопасностью своих детей: строение разрушается, камни падают, листы профнастила отрываются, угрожая упасть на человека, но доступ в заброшку свободен.

Информацию о собственнике Чебаненко передал в бердскую Административно-техническую инспекцию. Ее руководитель Павел Дятлов сообщил сегодня, 5 ноября, что в ближайшее время он обяжет владельца навести порядок.

— Мы найдем собственника. Предъявим ему претензии в комплексе: чтобы все стало безопасно и эстетично. Будем над этим работать в течение недели, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Дятлов.

Между тем, с 28 октября ситуация на заброшенном объекте только усугубилась. Бомжи оторвали последние профлисты, закрывавшие зияющие пустотой окна. Они откровенно признались «Курьер. Среда. Бердск», что «трудятся» по собственной инициативе, а не по заданию собственника. Металл продадут. А в это время листы продолжают опасно двигаться даже от небольшого ветра, угрожая падением.

Видео «Курьер. Среда. Бердск»



Олег Чебаненко вспомнил, что года два назад, крышу бывшего кафе перекрыли. Однако сейчас там остались только отголоски былой кровли. Ничего не могут сделать с ворами и владельцы пристройки к 5-этажному дому. Руководитель дирекции АО «Военторг-Восток» в новосибирске Владимир Карпюк посетовал на то, что справиться с кражами и проникновением не представляется возможным, пока здание не обретет арендатора.

— Мы зашивали, все закрывали листами, но бесполезно. Народ все равно лезет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 ноября, Владимир Феодосьевич.

По его словам, пару недель назад с ним связывались бердчане-предприниматели, желающие арендовать пустующие площади. Потенциальные арендаторы уже официально уведомили управление «Военторг-Востока», находящееся в Хабаровске.

— В декабре планируем выставить здание на торги, так как мы работаем по 23-у федеральному закону. Они заинтересовались, их устраивает все, что там есть и выразили готовность привести все в соответствие, — рассказал Карпюк. — У нас несколько таких зданий. В свое время они были ликвидные. А сейчас невостребованны. Были желающие арендовать, но потом, к сожалению, куда-то пропадали. Тут человек проявил реальную заинтересованность.

По его словам, интерес к объекту проявляет ИП Осин. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», вероятно, это Алексей (Николаевич) Осин, бывший депутат горсовета и бизнесмен, осужденный на 2,5 года за ущерб Комбинату бытовых услуг в размере 7,9 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены еще 11 эпизодов преступной деятельности Осина, выразившиеся в хищении денег, принадлежащих ООО «УК «Жилстройсервис». Так, обвиняемый систематически в течение нескольких лет получал вверенные ему денежные средства, принадлежащие УК, в подотчет. Деньги присваивал и в последующем распоряжался ими по своему личному усмотрению.

Карпюк заявил, что по предписанию АТИ компания обязательно наведет порядок, так как стараются реагировать на все замечания, тем более, что это грозит большими штрафами. Владимир Феодосьевич не думает, что арендатор облагородит территорию до торгов.

Примечательно, что АО — коммерческая организация, где государство владеет одной акцией. Все российские военторги в 2012 году объединили во время реорганизации военных округов. Однако воинские части Новосибирской области передали Центральному военному округу, а магазины — Хабаровску, в Восточный военный округ.

Городу не отдадут

Еще пару лет назад на встрече с мэром Бердска Олег Чебаненко озвучил ситуацию с заброшенным в военном городке здании. Появилась идея создать на его базе образовательно-развлекательный центр. Избиратели на «ура» восприняли это предложение.

Он уверен, что помимо АТИ в дело должно вмешаться управление градостроительства:

— Все бурьяном поросло, территория, непонятно чья. Все в разрушенном состоянии, стекла торчат и валяются. Ребятишки там играют. Надо вести с собственником переговоры, может быть, получится забрать городу под детское учреждение.

С обратной стороны заброшки находятся муниципальные помещения пристройки, которые арендует у города управляющая компания «Альтернатива». Директор УК Владимир Рак тоже убежден, что разрушенное здание кафе потенциально опасно в первую очередь для детей.

— Кроме того, там еще находится некоторое оборудование. Между нашим помещением и тем находится кирпичная стенка, поэтому у нас холодно зимой. В свое время собственник огородил полностью листом, заколотил окошки. Но потом это все разрушили, сняли. Мы первоначально, прибивали, боролись как-то, а сейчас это бесполезно — все растащили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Андреевич.

В 2012 в разрушенном ныне здании еще находилось кафе «Три богатыря». До этого помещения много лет пустовали. А ранее, в 1970-1990-х годах их занимал магазин «Военторга». Он был популярен среди бердчан, поскольку периодически там «выбрасывали» дефицит. Но в основном в нем отоваривались служащие бригады спецназа и вертолетного полка и их семь, жившие в военном городке.

Видео Курьер. Среда. Бердск. Неделю назад