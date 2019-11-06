За 43 миллиона продается Бэтмобиль с мощностью в 400 лошадиных сил в США

В США продается автомобиль супергероя — Бэтмена

Уникальный автомобиль оборудован двигателем мощностью в 400 лошадиных сил, который способен работать на 20 тысячах оборотов. Аналогичные двигатели устанавливаются в вертолеты. Силовая установка приводит в движение задние колеса через полуавтоматическую 4-ступенчатую коробку передач с реверсом. Топливная система рассчитана как на керосин, так и на дизельное топливо. Транспортное средство имеет те же основные элементы управления, что и обычный автомобиль, с той лишь разницей, что характерна для работы турбинного двигателя. Автомобиль имеет полностью независимую подвеску на подушках безопасности. Шасси представляет собой полумонокок и трубчатую пространственную раму из стали с композитным корпусом и навесом.

Аксессуары включают в себя реплики пулеметов Browning 30 калибра, оснащенные прицелами для стрельбы из кислородного пропана, камеры заднего и бокового обзора с монитором, центральный информационный центр для iPad, цифровые и аналоговые датчики. Изначально был установлен и огнемет, но в связи с передвижением по обычным дорогам был демонтирован.

Стоимость Бэтмобиля составляет 680 тысяч долларов, то есть более 43 миллионов рублей.

Источник: Planet Today