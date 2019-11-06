Взять на контроль проблему теплоизоляции труб поручил КБУ мэр Бердска

В районе парка Победы вандалы постоянно срывают теплоизоляцию с труб теплотрассы

О завершении проверки по подготовке к зиме инспекторами Ростехнадзора в Комбинате бытовых услуг Бердска доложил на совещании чиновников 5 ноября руководитель КБУ Владимир Воспанчук.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что необходимо поставить в планы КБУ работы по теплоизоляции. Проблемную ситуацию нужно взять на контроль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале декабря 2018 года вандалы ободрали металлический кожух и вместе с ним теплоизоляцию с труб теплотрассы в районе пешеходного моста через Шадриху. Вредители сняли теплоизоляцию с труб в этом месте уже не первый раз. Пока трубы оголены, идут теплопотери, и их вынуждены компенсировать: повышают температуру и давление. И терпят убытки. По факту порчи изоляции сотрудники КБУ постоянно пишут заявления в бердский отдел МВД, но каждый раз получают примерно один и тот же ответ: лица не установлены, выявить их не удается возможным, ущерб незначительный. Теплоизоляцию срывают не только в районе парка Победы, такая же проблема существует по всей территории города.