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Взять на контроль проблему теплоизоляции труб поручил КБУ мэр Бердска

09:45 06.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шестернин отметил, что работы по теплоизоляции необходимо ставить в планы предприятия.

Взять на контроль проблему теплоизоляции труб поручил КБУ мэр Бердска
В районе парка Победы вандалы постоянно срывают теплоизоляцию с труб теплотрассы

О завершении проверки по подготовке к зиме инспекторами Ростехнадзора в Комбинате бытовых услуг Бердска доложил на совещании чиновников 5 ноября руководитель КБУ Владимир Воспанчук.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что необходимо поставить в планы КБУ работы по теплоизоляции. Проблемную ситуацию нужно взять на контроль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале декабря 2018 года вандалы ободрали металлический кожух и вместе с ним теплоизоляцию с труб теплотрассы в районе пешеходного моста через Шадриху. Вредители сняли теплоизоляцию с труб в этом месте уже не первый раз. Пока трубы оголены, идут теплопотери, и их вынуждены компенсировать: повышают температуру и давление. И терпят убытки. По факту порчи изоляции сотрудники КБУ постоянно пишут заявления в бердский отдел МВД, но каждый раз получают примерно один и тот же ответ: лица не установлены, выявить их не удается возможным, ущерб незначительный. Теплоизоляцию срывают не только в районе парка Победы, такая же проблема существует по всей территории города.

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