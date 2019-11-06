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Шок-цена: Коньяк за 214 тысяч рублей продают в Новосибирске

09:00 06.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Мне стало интересно, а какие самые дорогие горячительные напитки есть в Бердске? Коньяк одноименной марки продают за 3 931 рублей. Как рассказала продавец, дорогое спиртное покупают не часто — на праздники и юбилеи.

Шок цена: Коньяк за 214 тысяч рублей продают в Новосибирске
Дорогой коньяк не часто покупают жители мегаполиса
Сюжет: Шок-цена!
Шок цена: Коньяк за 214 тысяч рублей продают в Новосибирске

Шок-цена: Коньяк за 214 тысяч рублей продают в НовосибирскеШок-цена: кольцо из бивня мамонта за 117 тысяч рублей продают в БердскеЕщё 3 новости

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает инспектировать магазины. В поисках своих любимых хлебцев я отправилась в Новосибирск. Зашла в первый попавшийся супермаркет.
Нужного товара не нашла , но решила посмотреть, а что здесь есть такого, чего нет в Бердске. Мой взгляд привлекла витрина: все спиртное как обычно стоит на полках, а тут бутылочки на специальном постаменте.

И, батюшки мои, я вижу бутылку за 214 504 рубля. Присматриваюсь поближе, думаю, может мне привиделась такая фантастическая сумма. Нет — точно. Магазин еще предлагает вернуть в качестве бонусов 8 580 рублей.

Да, бутылка красивая. И марку Хеннесси знаю даже я, равнодушная к алкоголю.
На кассе спрашиваю у сотрудницы магазина, часто ли покупают такой дорогой коньяк?
— А вы где такой видели? Он золотой что-ли за такие деньги?,– сказала девушка.

Видимо немного даже в столице Сибири желающих побаловать себя дорогим напитком, если кассир не в курсе, что в их магазине есть такой товар.
Приехав в Бердск, мне стало интересно, а какие самые дорогие горячительные напитки есть у нас? Коньяк одноименной марки продают за 3 931 рублей. Как рассказала продавец, дорогое спиртное покупают не часто — на праздники и юбилеи.

А ведь на 200 тысяч можно год прожить, если скромненько. Или слетать на родину коньяка. Побродить по Елисейским полям, побывать в Лувре и сфотографироваться у собора Парижской Богоматери.

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От редакции

Вы покупаете коньяк за 200 тысяч рублей?

Аноним, 06 ноября 2019 09:06
Актуальная тема! Особенно для тех, кто запасается сахаром по 28 руб!

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