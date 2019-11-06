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Образование

У вашего чада нет склонности к точным наукам? Центр речи «Аристократ» поможет это исправить

08:07 06.11.2019 Фото: pixabay.com
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В Центре речи «Аристократ работают квалифицированные педагоги, которые помогут вашему ребенку не только преуспеть в  математике, но и полюбить ее всем сердцем.

У вашего чада нет склонности к точным наукам? Центр речи Аристократ поможет это исправить
«Аристократ»: Поможем вам и вашему ребенку развить качества математического мышления

В Центре речи «Аристократ работают квалифицированные педагоги, которые помогут вашему ребенку не только преуспеть в  математике, но и полюбить ее всем сердцем. Посещая занятия в нашем центре, ребенку будет намного проще проходить школьный курс предметов, отличные оценки не заставят себя долго ждать.

Математика — царица наук, и это не просто слова. В нашей жизни без этих знаний никуда. И как приятно будет вспомнить взрослому, что  будучи ребенком, родители привели его изучать базу для жизни — математику, которая дала необходимую сообразительность, смекалку и логическое мышление для дальнейшей успешной жизни.

«Аристократ» поможет развить качества математического мышления вам и вашему ребенку!

Ждем вас в центре речи «Аристократ» по адресу: Бердск, ул.Свердлова, 12-а, офис 04 (вход со стороны медучилища), справки по тел.: 5-62-10.

Источник:  Раздел Центра речи «Аристократ» на сайте Весь Бердск

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