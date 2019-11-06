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«Авто Статус» Мы подберем свой ключик к каждому клиенту, 15 лет на рынке страхования!

09:11 06.11.2019 Фото: pixabay.com
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Индивидуальный подход к своим клиентам — наше кредо. После заключения договора страхования, сделок по получению автокредита и кредита наши клиенты всегда получают бесплатную помощь. 

Авто Статус Мы подберем свой ключик к каждому клиенту, 15 лет на рынке страхования!
Агентство «Авто Статус» поможет застраховать дорогие сердцу вещи

Агентство  «Авто Статус» это всегда индивидуальный подход к своим клиентам. Мы работаем с людьми и не привязаны к территории, по типу ГАИ и пунктов ТО. После заключения договора страхования, сделок по получению автокредита и кредита наши клиенты всегда получают бесплатную помощь.

В нашем агентстве действует приятная система скидок, посмотреть которую можно на сайте Курьер Среда, avtostatus.vesberdsk.ru, а также в Дубль ГИС в рубриках «Страхование» и «Помощь в получении кредита».

Телефоны для связи:

WhatsApp — 8-952-944-00-91

8-913-929-47-05 (ОСАГО, КАСКО,страхование дач, домов, квартир, КАСКО,автокредит,  кредитные, дебетовые карты)

8-913-929-47-01 (ОСАГО, договор купли-продажи, заявление в ГАИ)

2-98-89 (Бердский стационарный в офисе 701 на Ленина, 89/15)
E-mail: avto_status@mail.ru (отправьте информацию по любому вопросу и мы Вам обязательно ответим или свяжемся с Вами).

* (ПАО Совкомбанк, КБ ЛОКО-банк (АО). Тинькофф Банк)

Источник: Раздел Кредитно-страхового агентства Авто Статус на сайте Весь Бердск

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