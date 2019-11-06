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«Плохо!»: Путин отчитал министра науки за малое количество бюджетных мест в вузах

10:00 06.11.2019 Фото: Администрации президента
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По словам президента, нельзя рассчитывать на то, что шесть человек станут за свой счет обучаться филологической специальности — так как она не приносит таких доходов, как, например, нефть и газ.

Плохо!: Путин отчитал министра науки за малое количество бюджетных мест в вузах
Путин призвал Котюкова устранить противоречия и «навести порядок» в этом вопросе

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого числа бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Во время заседания совета по русскому языку главе государства привели пример Воронежского государственного университета — там при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест. Сама группа при этом не может быть меньше 12 человек.

По словам президента, это стало неожиданным для него. Он попросил присутствующих прокомментировать этот факт.

«Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?» — задал он вопрос Котюкову.

По словам главы Минобрнауки, ситуация с приемом на филологические факультеты можно объяснить тем, что в настоящее время, согласно статистическим данным, за бюджетный счет проходит обучение около 40% абитуриентов, а остальные учатся на платной основе либо за счет работодателей. Соответствующие показатели учитываются в ходе распределения контрольных цифр приема.

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо!» — оценил это объяснение Путин.
Президент призвал скорректировать эти правила. «Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест», — подчеркнул он.

По словам президента, нельзя рассчитывать на то, что шесть человек станут за свой счет обучаться филологической специальности — так как она не приносит таких доходов, как, например, нефть и газ.
«Конечно, я понимаю, что министерство федеральное должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в жизни реальной», — отметил глава государства.
Путин призвал Котюкова устранить противоречия и «навести порядок» в этом вопросе.
Министр в ответ заявил, что в настоящее время в эту методику вносятся изменения.
Глава государства дал Котюкову указание после внесения изменений доложить ему о проделанной работе.

Источник: Риа новости

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