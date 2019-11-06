Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 6 ноября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №42/2019.
В номере вы прочтете:
1. Разыскивают вандалов, оторвавших букву «М».
2. Врачи примут на «Субботнике здоровья».
3. в войну радио работало без перебоев.
4. Хозяйка овчарок кормит их дважды в день.
5. Морили голодом и выпускали на комара репрессированных.
6. Под пытками не назвал ни одного имени.
7. Бомжы отрывают профлисты.
8. Прокурор Роман Сивак: все громкие уголовные дела «законны».
9. Архив выдает более 1000 справок по зарплате в год.
10. Только в трех школах были телефоны.
11. Новый генплан превратит село в город.
12. Автор романа «Имя для сына» приедет в Бердск
13. Библиотекарь советовала чиновникам книги.
14. алкоголь — это тяжелый наркотик: доступный и быстродействующий.
15. Советские мультики с высокими требованиями.
На обложке — «Банда» малолеток ввела в ужас пассажиров.
Опубликованы последние снимки конкурса «Бердская красавица-2020».
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