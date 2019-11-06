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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

09:00 06.11.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Завершился конкурс «Бердская красавица-2020». В этом номере опубликованы оставшиеся снимки конкурса . Скоро подводим итоги.

Покупайте свежий номер газеты Курьер.Среда.Бердск
Курьер.Среда.Бердск, №42/2019

Сегодня, 6 ноября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №42/2019.

В номере вы прочтете:

1. Разыскивают вандалов, оторвавших букву «М».

2. Врачи примут на «Субботнике здоровья».

3. в войну радио работало без перебоев.

4. Хозяйка овчарок кормит их дважды в день.

5. Морили голодом и выпускали на комара репрессированных.

6. Под пытками не назвал ни одного имени.

7. Бомжы отрывают профлисты.

8. Прокурор Роман Сивак: все громкие уголовные дела «законны».

9. Архив выдает более 1000 справок по зарплате в год.

10. Только в трех школах были телефоны.

11. Новый генплан превратит село в город.

12. Автор романа «Имя для сына» приедет в Бердск

13. Библиотекарь советовала чиновникам книги.

14. алкоголь — это тяжелый наркотик: доступный и быстродействующий.

15. Советские мультики с высокими требованиями.

На обложке — «Банда» малолеток ввела в ужас пассажиров.

Опубликованы последние снимки конкурса «Бердская красавица-2020».

Покупайте свежий номер газеты Курьер.Среда.Бердск

Фото Бердская красавица-2020

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

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