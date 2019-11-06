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Буйного пассажира рейса Оренбург-Москва за дебош на самолете суд приговорил к 2 годам тюрьмы

14:00 06.11.2019 Фото: sledcom.ru
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Мужчина во время выполнения руления и движения воздушного судна по взлетной полосе аэродрома вел себя агрессивно по отношению к окружающим пассажирам и бортпроводникам. Командир боинга взлет прервал, вернул самолет на стоянку.

Буйного пассажира рейса Оренбург Москва за дебош на самолете суд приговорил к 2 годам тюрьмы
В Оренбургской области вынесен приговор мужчине за хулиганские действия на борту самолета и оскорбление представителя власти

Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 37-летнему гражданину Азербайджанской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с оказанием сопротивления представителю власти), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Следствием и судом установлено, что 11 марта 2019 года мужчина, являвшийся пассажиром рейса «Оренбург – Москва – Шереметьево», выполняемого на воздушном судне «Боинг-737», во время выполнения руления и движения воздушного судна по взлетной полосе аэродрома вел себя агрессивно по отношению к окружающим пассажирам и бортпроводникам, чем создал на борту воздушного судна ситуацию, угрожающую безопасности полета пассажиров и членов экипажа. В результате этого командир воздушного судна взлет прервал, вернул самолет на стоянку. Подсудимый был снят с рейса и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Оренбурга. При доставлении в дежурную часть гражданин оказывал сопротивление и выражался нецензурной бранью в отношении сотрудника полиции.

В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств, в качестве свидетелей и потерпевших допрошено не менее 40 человек, проведено 10 осмотров мест происшествий, обысков, выемок, изъяты необходимые документы и видеозаписи, зафиксировавшие факт совершения противоправных действий на борту воздушного судна, проведен ряд экспертиз, в том числе трасологическая, судебно-медицинская, психолого-психиатрическая экспертиза, в соответствии с заключением которой мужчина признан вменяемым.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: Следком

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