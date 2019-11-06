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Мощный бизнес: Попало на видео задержание миллионеров наркосиндиката в Омске силовиками Новосибирска

14:30 06.11.2019 Фото: скриншот видео
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Интернет-магазин организовала жительница Омска. В день криминальная группировка они продавали более 2 тыс. доз наркотического средства. Ежемесячный доход превышал 12 млн рублей.

Мощный бизнес: Попало на видео задержание миллионеров наркосиндиката в Омске силовиками Новосибирска
Конспирация не спасла

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Омской области при участии регионального УФСБ России и МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в распространении героина через интернет-магазин.

Установлено, что указанный интернет-магазин являлся крупным ресурсом по распространению наркотиков на территории г. Новосибирска, который организовала жительница города Омска. Каждый предполагаемый участник криминальной группировки выполнял свои обязанности – от руководства и администрирования до оборудования тайников-закладок. В день они продавали более 2 тысяч доз наркотического средства. Ежемесячный доход превышал 12 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при поддержке отряда специального назначения «Гром» в Омске задержаны лидер организованной группы и трое его сообщников, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотических средств, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денежных средств. Также в ходе спецоперации при участии ДПС ГИБДД в городе Оби Новосибирской области задержаны при транспортировке очередной оптовой партии героина двое предполагаемых курьеров. В ходе досмотра их автомобиля в багажном отсеке под обшивкой обнаружено около пяти килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 10 полиэтиленовых упаковок. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героин.

Кроме того, на территории города Омска у одного из жилых домов по улице 8-й Комсомольской найден тайник, в котором находилось более 990 граммов героина. Общая масса изъятых наркотических средств превысила семь килограммов.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео МВД РФ

Источник: МВД по НСО

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