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Дайте 3 выходных: Согласились больше работать ради четырехдневной недели россияне

16:45 06.11.2019 Фото: pixabay.com
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Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись. Большинство высказалось за пятницу, некоторые — за понедельник, меньшинство — за среду.

Дайте 3 выходных: Согласились больше работать ради четырехдневной недели россияне
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

Россияне, готовые к переходу на четырехдневную трудовую неделю готовы больше работать. Об этом говорят результаты исследования HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни.

Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись. Большинство высказалось за пятницу, некоторые — за понедельник, меньшинство — за среду.

Источник: Известия

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От редакции

Готовы работать больше ради трех выходных?

Аноним, 06 ноября 2019 16:58
НВР:
Вы издеваетесь? По 12 часов, без обеда, с задержками зарплат на три месяца, за копейки - которых хватает только на КБУ и макарошки? Ни за что!
Izzo, 06 ноября 2019 18:03
Видимо чтобы быстрее сдохнуть, других причин работать по 12 часов не вижу.

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