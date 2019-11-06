Первую уличную заправку для электромобилей открыли в центре Новосибирска

Она была установлена за счет средств инвестора. Пока подзарядить электромобиль на заправке можно бесплатно, время зарядки легкового автомобиля составляет около получаса.

«Зарядка электричеством» процесс не быстрый

Первая уличная заправка для электромобилей запущена в Центральном районе Новосибирска, сообщил ТАСС во вторник начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«Мы запустили первую заправку для электромобилей в Центральном районе города, она была установлена за счет средств инвестора. Предварительно возможности такой электрозаправки были продемонстрированы на форуме «Технопром». В дальнейшем мы планируем создать сеть таких заправок около объектов городской торговой инфраструктуры, привлекая средства частных инвесторов», — сказал Люлько.

Он добавил, что пока подзарядить электромобиль на заправке можно бесплатно, время зарядки легкового автомобиля составляет около получаса.

Источник: ТАСС