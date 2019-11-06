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Первую уличную заправку для электромобилей открыли в центре Новосибирска

16:15 06.11.2019 Фото: pixabay.com
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Она была установлена за счет средств инвестора. Пока подзарядить электромобиль на заправке можно бесплатно, время зарядки легкового автомобиля составляет около получаса.

Первую уличную заправку для электромобилей открыли в центре Новосибирска
«Зарядка электричеством» процесс не быстрый

Первая уличная заправка для электромобилей запущена в Центральном районе Новосибирска, сообщил ТАСС во вторник начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«Мы запустили первую заправку для электромобилей в Центральном районе города, она была установлена за счет средств инвестора. Предварительно возможности такой электрозаправки были продемонстрированы на форуме «Технопром». В дальнейшем мы планируем создать сеть таких заправок около объектов городской торговой инфраструктуры, привлекая средства частных инвесторов», — сказал Люлько.

Он добавил, что пока подзарядить электромобиль на заправке можно бесплатно, время зарядки легкового автомобиля составляет около получаса.

Источник: ТАСС

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