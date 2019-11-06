Требовали пиво у продавца в магазине и кидались на машину мальчишки в Бердске

Трое подростков хотели купить пиво, но рассчитываться не планировали. Они стояли у прилавка и хамили продавцу. Потом переключились на подъехавшую машину с покупателями. Пытались залезть в окна и грубили пассажирам.

Подростки пытались купить пиво в магазине «Дар» на ул. Ленина Бердска

Требовали пиво и вели себя агрессивно трое малолетних мальчишек в магазине «Дар» на ул. Ленина Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала очевидец Алина. Подростки грубили продавцу. Они пытались оторвать колокольчики на двери и провоцировали конфликты с другими покупателями. Около 11 часов вечера 2 ноября Алина пришла за покупками в этот магазин.

— Мальчишки стояли у прилавка и просили налить пиво. Но скорее всего им нечем было рассчитаться. Они мялись на месте и не подавали деньги. Потом двое из них резко сорвались с места, и побежали к подъехавшей машине. Они огрызались с мужчинами, лезли в окна, — рассказала Алина 6 ноября.

Бердчанка рассказала, что у нее две дочери. Одна дочь была вместе с ней. По сведениям девочки, один из мальчиков учится с ней в школе №3. Когда они уходили, Алина заметила, что за магазином молодых людей ждут еще несколько мальчишек.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», 3 ноября малолетний воришка пытался украсть орешки в магазине «Мария-Ра» Бердска. Он материл и плевал в лицо кассиру и покупательнице. 31 октября банда пьяных детей устроила разборки с пассажирами электрички Новосибирск-Бердск. Один из них угрожал отверткой. Мальчики уже на раз попадались полицейским, они были задержаны и в этот раз. Отвечать за поведение подростков будут их родители.

Что делает полиция и комиссия по делам несовершеннолетних Бердска, для того чтобы предотвратить преступления малолетних и их агрессивное поведение, нам так и не удалось узнать. Начальник полиции Бердска продолжает не брать трубку. Читайте подробности в ближайшее время.