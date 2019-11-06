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Полиция ищет металлические решетки с ливневок центральной ул. Горького в Бердске

13:30 06.11.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Решетки украли в конце октября. Квадратные проемы остаются открытыми. Их огородили знаками, чтобы автомобили не повредили колеса. Специалисты управления ЖКХ написали заявление в полицию.

Полиция ищет металлические решетки с ливневок центральной ул. Горького в Бердске
Исчезли решетки с ливневки на ул. Горького в Бердске

Написали заявление в полицию для розыска решеток с ливневки на ул. Горького Бердска. Как рассказал начальник управления ЖКХ Максим Совбанов, заявление написано, но пока новостей нет. Напомним, с центральной улицы Бердска украли металлические решетки с ливневок. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обнаружил не менее шести пустых проемов на дороге 27 октября.

— Заявление написано, пока никакой информации нет, — рассказал Максим Флюрович 6 ноября.

Возможно, таким образом зарабатывают некоторые жители Бердска. Напомним, что металлическую букву «М» украли вандалы с постамента города-героя Москва Мемориала Славы Бердска. Но ее вскоре обнаружили в кустах.

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От редакции

Найдут воров?

Семён Семёныч, 06 ноября 2019 13:48
Пункты приёма металлолома необходимо обязать принимать металлы по паспорту. Я сам сдавал обрезь уголков после окончания строительства, так никто даже на номер машины не взглянул. Может, ситуация изменилась?

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