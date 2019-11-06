Полиция ищет металлические решетки с ливневок центральной ул. Горького в Бердске

Решетки украли в конце октября. Квадратные проемы остаются открытыми. Их огородили знаками, чтобы автомобили не повредили колеса. Специалисты управления ЖКХ написали заявление в полицию.

Исчезли решетки с ливневки на ул. Горького в Бердске

Написали заявление в полицию для розыска решеток с ливневки на ул. Горького Бердска. Как рассказал начальник управления ЖКХ Максим Совбанов, заявление написано, но пока новостей нет. Напомним, с центральной улицы Бердска украли металлические решетки с ливневок. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обнаружил не менее шести пустых проемов на дороге 27 октября.

— Заявление написано, пока никакой информации нет, — рассказал Максим Флюрович 6 ноября.

Возможно, таким образом зарабатывают некоторые жители Бердска. Напомним, что металлическую букву «М» украли вандалы с постамента города-героя Москва Мемориала Славы Бердска. Но ее вскоре обнаружили в кустах.